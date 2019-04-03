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الأربعاء، 03 أبريل 2019 12:34 م
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محافظ القاهرة يشكل لجنة لمعاينة العقارات المجاورة لعقار الزاوية المنهار بسبب تسرب غاز

الأربعاء، 03 أبريل 2019 12:20 م
محافظ القاهرة يشكل لجنة لمعاينة العقارات المجاورة لعقار الزاوية المنهار بسبب تسرب غاز عقار الزاوية المنهار
كتب سيد الخلفاوى
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شكل اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، لجنة هندسية لبيان مدى تأثير انفجار عقار الزاوية الحمراء، على العقارات المجاورة له، كما طالب بضرورة رفع المخلفات الناتجة عن الانفجار فور انتهاء النيابة من المعاينة.
 
وأكد اللواء  خالد عبد العال، أنه تم التنسيق مع مديريتى التضامن الاجتماعى والشباب والرياضة لتوفير أماكن إيواء عاجل للسكان المتضررين وعددهم 12 أسرة، بشكل مؤقت.
 
ووجه المحافظ رئيس الحى بسرعة عمل الصلبات والتحفظات اللازمة للعقارارين المتضررين لتأمين المارة والعقارات المجاورة.
 
وكان عقار بالزاوية الحمراء شهد انفجار بسبب تسريب غاز اسفر عن تصدع عقارين مجاورين، العقار رقم 41 الذى حدث به التسريب، والعقار 43 المجاور له، كما أسفر الانفجار عن وفاه شخص وإصابة 6 أخرين تم نقلهم لمستشفى معهد ناصر.

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الزاوية الحمراء

عقار الزاوية المنهار

عقار الزاوية

تسريب غاز

انفجار الزاوية الحمراء

انهيار عقار فى الزاوية الحمراء




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