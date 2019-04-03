محافظ القاهرة يشكل لجنة لمعاينة العقارات المجاورة لعقار الزاوية المنهار بسبب تسرب غاز

كتب سيد الخلفاوى

شكل اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، لجنة هندسية لبيان مدى تأثير انفجار عقار الزاوية الحمراء، على العقارات المجاورة له، كما طالب بضرورة رفع المخلفات الناتجة عن الانفجار فور انتهاء النيابة من المعاينة.

وأكد اللواء خالد عبد العال، أنه تم التنسيق مع مديريتى التضامن الاجتماعى والشباب والرياضة لتوفير أماكن إيواء عاجل للسكان المتضررين وعددهم 12 أسرة، بشكل مؤقت.

ووجه المحافظ رئيس الحى بسرعة عمل الصلبات والتحفظات اللازمة للعقارارين المتضررين لتأمين المارة والعقارات المجاورة.

وكان عقار بالزاوية الحمراء شهد انفجار بسبب تسريب غاز اسفر عن تصدع عقارين مجاورين، العقار رقم 41 الذى حدث به التسريب، والعقار 43 المجاور له، كما أسفر الانفجار عن وفاه شخص وإصابة 6 أخرين تم نقلهم لمستشفى معهد ناصر.