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محافظ الغربية: فحص 2.2 مليون مواطن بمبادرة 100 مليون صحة بالغربية

الأربعاء، 03 أبريل 2019 05:47 ص
محافظ الغربية: فحص 2.2 مليون مواطن بمبادرة 100 مليون صحة بالغربية 100 مليون صحة
الغربيــــة مصطفى عادل
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أعلن اللواء  هشام السعيد محافظ الغربية أنه تم فحص مليونين و260645 مواطن بمبادرة 100 مليون صحة بمحافظة الغربية وذلك طبقاً للإحصائيات الصادرة من قاعدة البيانات الإحصائية الصادرة بوزارة الصحة بالقاهرة بنسبة 124 % من المستهدف اليومى البالغ نحو 55,356 ألف مواطن .

يذكر أن المستهدف الكلى يتعدى 3,3 مليون مواطن بمحافظة الغربية ووجه محافظ الغربية الشكر لكل القائمين على تنفيذ المبادرة داعياً الجميع إلى بذل مزيد من الجهد لتحقيق الهدف من المبادرة وهو جعل محافظة الغربية خالية من فيروس سى.

 


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