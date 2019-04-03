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محافظ أسوان : إقامة مشروع تقسيم الشهيد هشام بركات على 13 فدان بمدينة البصيلية

الأربعاء، 03 أبريل 2019 11:01 ص
محافظ أسوان : إقامة مشروع تقسيم الشهيد هشام بركات على 13 فدان بمدينة البصيلية اللواء أحمد إبراهيم محافظ أسوان
أسوان ندى سليم
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أكد اللواء أحمد إبراهيم محافظ أسوان، إنه تم التصديق على مخطط مشروع تقسيم المستشار الشهيد هشام بركات النائب العام السابق بقرية الزويدية التابعة لمدينة البصيلية بمركز إدفو، بعد مناقشة  مخطط مشروع التقسيم الذي جاء تلبية لمطلب أهالى المدينة، حيث قامت المحافظة بإتخاذ الإجراءات اللازمة لإستصدار قرار تخصيص قطعة أرض وإستخدامها كإمتداد عمرانى للمدينة، وتم تخصيص مساحة 13،06فدان لهذا الغرض، عقب موافقة كافة الجهات المعنية على إقامة المشروع الحيوى. 
 
ولفت محافظ أسوان، خلال بيان صحفي اليوم الاربعاء، إلى أن مخطط التقسيم يضم 164 قطعة تتراوح مساحتها ما بين 200 و 300 متر، بالإضافة إلى مساحة 9 ألاف م2 تتوسط المساحة المخصصة كمنطقة خدمات يمكن إستغلالها لإقامة مبانى تعليمية وصحية وتجارية، مكلفاً رئيس مدينة البصيلية بإتخاذ الإجراءات التنفيذية بدراسة أفضل الأساليب اللازمة لتوصيل المرافق العامة للمنطقة، وآلية التوزيع على المستحقين وفقاً لقواعد وضوابط محددة، يتم الإعلان عنها بمصداقية كاملة بما يخدم القطاع الأكثر إحتياجاً وخاصة الشباب .
 
اللواء أحمد إبراهيم محافظ أسوان
اللواء أحمد إبراهيم محافظ أسوان

مخطط المشروع
مخطط المشروع

 


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