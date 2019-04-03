محافظو الغربية والإسكندرية وقنا يشهدون احتفالية الإسراء والمعراج

مصطفى عادل - وائل محمد - جاكلين منير

حضر اللواء هشام السعيد محافظ الغربية نائباً عن رئيس الجمهورية احتفالية مديرية الأوقاف بالغربية بذكرى الإسراء والمعراج التى أقيمت بالمسجد الأحمدى بطنطا، عقب صلاة المغرب أمس الثلاثاء، بحضور رئيس جامعة طنطا واللواء طارق حسونة مساعد وزير الداخلية مدير أمن الغربية واللواء أكثم الحلوانى رئيس هيئة الأمن القومى بوسط الدلتا والعميد حازم الخولى مدير فرع الأمن الوطنى بالغربية والمحاسب حامد محمود هبيلة السكرتير العام للمحافظة والرائد إسلام الخولى من الأمن الوطنى والشيخ عصام بكر رئيس المنطقة الأزهرية بالغربية ولفيف من القيادات التنفيذية والأمنية والشعبية على مستوى المحافظة.

بدأ الاحتفال بتلاوة لآيات القرآن الكريم وتحدث الشيخ صبرى عبادة وكيل وزارة الأوقاف بالغربية عن معجزة الإسراء والمعراج التى اختص بها المولى عز وجل حبيبة محمد صلى الله عليه وسلم، وفرض فيها الصلاة على الأمة الإسلامية تكريماً لها فالصلاة هى معراج المؤمنين وهى خمس صلوات فى العمل وخمسون فى الأجر والثواب عند الله عز وجل.

كما أكد أن معجزة الإسراء والمعراج من المعجزات الثابتة التى أيد الله بها رسوله محمد صلى الله عليه وسلم وأن الإسراء والمعراج رحلتان عظيمتان.

وعقب الاحتفالية التقى محافظ الغربية بالمصلين فى المسجد الأحمدى حيث قدم التهنئة بذكرى الإسراء والمعراج وقرب حلول شهر رمضان المبارك أعادة الله على مصر بالخير واليمن والبركات.

كما شارك اللواء حمدى الحشاش، السكرتير العام المساعد بمحافظة الإسكندرية، إنابة عن الدكتور عبد العزيز قنصوة محافظ الإسكندرية، مساء أمس فى الاحتفال بذكرى ليلة "الإسراء والمعراج" الذى نظمته مديرية الأوقاف بالإسكندرية، بمسجد العارف بالله سيدى أبى العباس المرسى بمنطقة بحرى حى الجمرك، وذلك بحضور لفيف من القيادات الأمنية والتنفيذية والدينية والشعبية بالمحافظة.

وعقب الإنتهاء من أداء صلاة المغرب؛ استهلت الاحتفالية بالاستماع إلى آيات من القرآن الكريم، ثم تسليط الضوء على أبرز الدروس المستفادة من تلك الذكرى العطرة، حيث الحديث عن الدروس المستفادة من رحلة الإسراء والمعراج وأهمية الاستفادة منها فى حياتنا اليومية، ونشر تعاليم التعايش والتسامح والإخاء الإنسانى، والتشديد على أهمية الإقتداء بخلق وسنة سيدنا محمد أشرف الخلق أجمعين.

وشهد اللواء عبد الحميد الهجان محافظ قنا نائبا عن الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية الاحتفال الذى أقامته مديرية الأوقاف بمناسبة ذكرى ليلة الإسراء والمعراج بحضور اللواء مجدى القاضى مساعد وزير الداخلية مدير امن قنا الدكتور عباس منصور رئيس جامعة جنوب الوادى كمال شلبى سكرتير عام المحافظة والشيخ محمد الطراوى وكيل وزارة الأوقاف بقنا.



بدأ الاحتفال بتلاوة آيات من الذكر الحكيم تلى ذلك كلمة لفضيلة الشيخ مصطفى الصغير مدير منطقة الوعظ بقنا أكد خلالها على أن رحلة الإسراء والمعراج إحدى معجزات النبوة وحقائق الرسالة ومن أعظم آيات الله التى أنعم بها على نبيه الكريم صلى الله عليه وسلم وهى لم تكن حدثاً عادياً بل كانت تكريمًا لنبينا الكريم صلى الله عليه وسلم لتثبيت فؤاده بعد ما لحق به من أذى فى سبيل الدعوة إلى الله عز وجل.