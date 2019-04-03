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الأربعاء، 03 أبريل 2019 07:23 م
خالد صلاح
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مجموعة مكسيم للاستثمار تستعد لإطلاق مكسيم للسيارات بمفهوم جديد

الأربعاء، 03 أبريل 2019 06:56 م
مجموعة مكسيم للاستثمار تستعد لإطلاق مكسيم للسيارات بمفهوم جديد مهندس محمد كرار
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قامت مجموعة مكسيم للاستثمار بإعادة تقديم مكسيم للسيارات بمفهوم مختلف للسوق المصرى، حيث وسعت نشاط الشركة لتتضمن ليس فقط مبيعات السيارات الجديدة، ولكن أيضا شملت السيارات المستعملة خاصة الماركات الفارهة والدراجات البخارية.

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وقد استعانت مكسيم للسيارات بأحدث الاجهزة والمعدات بالإضافة إلى الفنيين المدربين لإجراء أعمال الصيانة اللازمة للسيارات بمركز الخدمة والمعرض بمساكن شيراتون، وتوفير مختلف قطع الغيار الأصلية للعملاء.

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وتقدم مكسيم للسيارات خدمات مختلفة للعملاء مثل خدمة الإنقاذ والطوارئ، والصيانة المتنقلة من الباب للباب فى جميع أنحاء الجمهورية، وأيضا إمكانية تعديل السيارات لهواه السيارات المعدلة باستخدام أحدث الأجهزة بجودة عالمية.

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وتستعد مكسيم للسيارات فى الفترة القادمة بتقديم مجموعة مختلفة من عروض التقسيط للعملاء لمبيعات السيارات الجديدة والمستعملة، وأيضا لإجراء أعمال الصيانة والإصلاحات، بالإضافة إلى عروض مختلفة أخرى.

مهندس محمد كرار

 

 


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مكسيم

مكسيم للسيارات

مجموعة مكسيم

تجارة السيارات




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