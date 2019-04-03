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"متحدث الوزراء" يكشف تفاصيل الخطة الحكومية لتطوير الأتوبيسات القديمة

الأربعاء، 03 أبريل 2019 09:31 م
"متحدث الوزراء" يكشف تفاصيل الخطة الحكومية لتطوير الأتوبيسات القديمة الإعلامية لبنى عسل
كتب أيمن رمضان
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قال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن الرئيس عبد الفتاح السيسى، يولى ملف السيارات الكهربائية اهتماماً بالغاً كون مستقبل صناعة السيارات فى العالم يتمحور فى هذا القطاع، وتابع:"العالم يتجه بخطى متسارعة نحو التحول إلى الكهرباء فى صناعة السيارات ومصر تجرى مفاوضات مع العديد من الشركات الدولية من أجل توطين هذه الصناعة فى البلاد خاصة وأننا نؤمن بأن لدينا الإمكانيات التى تؤهلنا لنكون مركز إقليمياً".

وأضاف "سعد"، خلال اتصال هاتفى ببرنامج "الحياة اليوم"، الذى يقدمه خالد أبو بكر، والإعلامية لبنى عسل، عبر فضائية "الحياة"، أن الأمر المبشر فى هذا الصدد أنه فور إعلان البلاد عن هذا الأمر تقدمت العديد من الشركات الدولية بالعروض ما دفع  رئيس الحكومة لتشكيل لجنة للنظر فى هذه العروض والبت فيها ومن أجل التنسيق بين الوزارات ومن ثم اختيار أفضل العروض من أجل بدأ العمل وتنفيذ المشروعات على أرض الواقع.

 وتابع "سعد": "الحكومة لديها خطة طموحة..كل الاتوبيسات التى تدار بالسولار والقديمة والمتهالكة والتى أصبح شكلها لا يصر سيتم تحوليها خلال السنوات الخمس المقبلة للعمل أما بالغاز الطبيعى أو الكهرباء".

ولفت المستشار نادر سعد، إلى أن مصر  خلال السنوات الخمس الماضية تمكنت من مضاعفة إنتاج الكهرباء 12 ضعف ما ينتجه السد العالى، وتابع: "وهذا يقول أن لدينا 12 سد عالى فى مصر وهذا أمر مبهر"، لافتاً إلى التوسع فى البنية التحتية للكهرباء والعمل على زيادة الإنتاج أيضاً من أجل مواكبة التغير الكبير الذى يحدث فى العالم.

 

 


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