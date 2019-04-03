متحدث الكهرباء: قريباً ستصبح مصر مركزا إقليميا لتبادل الطاقة ونبدأ بالسودان

كتب أيمن رمضان

قال الدكتور أيمن حمزة، المتحدث باسم وزارة الكهرباء، إن إهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسى، بتوفير الطاقة الكهربائية اللازمة للمواطنين بدأ مع أول يوم تولى فيه مقاليد الأمور فى البلاد، الأمر الذى نتج عنه تحسن الخدمة فى هذا المرفق الهام والحيوى للجميع، وأصبح جهدنا الآن يتركز على تحسين جودة المحطات من أجل الربط الكهربائى مع جيران مصر فى الاتجاهات الأربع، حتى تكون مصر مركز إقليمي لتبادل الطاقة، وأوضح: خلال السنوات الـ4 تم إضافة 25 ألف ميجا وات وذلك يعد ضعف ما كنا عليه خلال عام 2014 وباحتياطى يصل لـ25%.

وأضاف "حمزة"، خلال اتصال هاتفى ببرنامج "الحياة اليوم"، الذى يقدمه خالد أبو بكر، والإعلامية لبنى عسل، عبر فضائية "الحياة": هناك توجيهات من قبل القيادة السياسية بالمضى قدماً فى استكمال شبكات النقل والتوزيع ، ومشروعات الربط بيننا وبين دول الجوار وبالأخص دولة السودان، وتابع: "فيما يتعلق بالسودان فى هذا الاتجاه تم الانتهاء من الجزء الفنى والإنشائى ولم يتبقى إلا التشغيل التجريبى، وأوضح:" يوجد اهتمام كبير من الجانبين وقريباً سيبدأ التجريب بقدرة 40 أو 50 ميجا وات ومن ثم تزيد تدريجياً".

وأكد أن مصر لديها تبادل طاقة كهربائية مع بعض دول الجوار مثل الأردن بقدرات تصل إلى 450 ميجا وات ، وليبيا بـ 150 ميجا وات، مشدداً على أن الفترة المقبلة نستهدف رفع ذلك المستوى بعد إتمام المشروعات القومية.