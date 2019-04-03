لماذا صعدت أسعار النفط لأعلى مستوى لها فى 2019؟

كتبت مروة الغول

واصلت أسعار النفط ارتفاعها، حيث وصلت إلى أعلى مستوى له خلال عام 2019 وجاءت تلك الارتفاعات مدعومة بانقطاع إمدادات النفط الفنزويلى، وذلك بسب الصراعات السياسية الداخلية والعقوبات الأمريكية المفروضة على شركات النفط الفنزويلية المملوكة للدولة والانقطاعات المتكررة للكهرباء، مما أدى إلى تعطش جزء كبير من السوق العالمى للنفط ولذلك لإحجامها عن التصدير بمعدل 1.7 مليون برميل يوميا.

وسجل خام القياس العالمى، أمس الثلاثاء 69.33 دولار للبرميل مسجلا ارتفاعا بمقدار 0.5% كما سجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 61.89 دولار للبرميل مسجلا ارتفاع بمقدار 0.5%.

كما جاءت تلك الارتفاعات لأسعار النفط مدعومة بإعلان شركة "أرامكو" السعودية بأنها الأعلى ربحية والأعلى فى مستوى الإنتاج، كما جاء الارتفاع مدعوما أيضا بتخفيض إمدادات منظمة الدول المصدرة للبترول "أوبك" ودول خارجها، ودول خارجها من بينها روسيا، بحوالى 1.2 مليون برميل يوميا.

وتدرس واشنطن فرض عقوبات إضافية على قطاعات جديدة فى الاقتصاد الإيرانى، بالإضافة إلى العقوبات التى فرضتها الولايات المتحدة الأمريكية على صادرات النفط الإيرانى نوفمبر الماضى، كما جاءت ارتفاعات النفط مدعومة أيضا بيانات الصناعات التحويلة فى الولايات المتحدة الأمريكية، والتى جاءت أفضل من المتوقع خلال شهر مارس الماضى، وعودة تلك القطاع أيضا إلى النمو غير المتوقع فى الصين خلال مارس الماضى.