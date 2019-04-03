لجنة القضاء بالنواب الأمريكى: للمجلس حق الحصول على تقرير المحقق مولر كاملا

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صوتت لجنة الشؤون القضائية بمجلس النواب الأمريكى، لصالح إصدار مذكرة تخول المجلس بالحصول على التقرير الكامل للمدعى الخاص روبرت مولر، الذى حقق لعامين بشأن علاقات محتملة بين الحملة الانتخابية للرئيس دونالد ترامب وروسيا.

وأعلن رئيس اللجنة جيرولد نادلر، وفقا لقناة "الحرة" الأمريكية اليوم الأربعاء، أنه يرغب فى تمرير قرار يسمح بإصدار طلبات رسمية بسليم التقرير الكامل للمحقق الخاص روبرت مولر، وجميع الوثاق ونصوص الشهادات التى اعتمد عليها فى التوصل إلى استنتاجاته.

وأعرب نادلر، عن استعداده لمنح وزير العدل وليام بار، مهلة لتغيير موقفه، محذرًا من أنه سيلجأ إلى القضاء فى حال لم تتسلم لجنته النسخة الكاملة لتقرير مولر، ومشددًا على أن هذا القرار يجب أن يتخذه طرف محايد وليس الرئيس الأمريكى أو أحد وزرائه.

كان وزير العدل الأمريكى بيل بار، أعلن فى وقت سابق، أن تقرير المدعى الخاص روبرت مولر سينشر بحلول منتصف أبريل الجاري.