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الأربعاء، 03 أبريل 2019 08:41 م
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كولومبيا: مادورو يتحمل مسؤولية فرار آلاف الفنزويليين إلى أراضينا

الأربعاء، 03 أبريل 2019 08:15 م
كولومبيا: مادورو يتحمل مسؤولية فرار آلاف الفنزويليين إلى أراضينا مادورو
أ ش أ
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أكدت السلطات الكولومبية أن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو يتحمل مسؤولية أي مشاكل قد تواجهها البلاد على خلفية اختراق آلاف الفنزويليين الحواجز على طول الحدود بين البلدين، واجتياح الأراضي الكولومبية.

ونقلت قناة "روسيا اليوم " الإخبارية عن رئيس وكالة الهجرة الكولومبية كريستيان كروج قوله: "مادورو مسؤول عن أي شيء قد يحدث للسكان الذين يتنقلون بين البلدين"، محذرًا من مخاطر تصدع جسر سيمون بوليفار على الحدود بين البلدين.

يشار إلى أن ملايين الفنزويليين فروا من بلادهم هربًا من نقص الغذاء والدواء وسعيًا للعمل والعبور إلى بلدان أخرى في أمريكا الجنوبية.

وتواجه فنزويلا أزمة سياسية عميقة منذ يناير، وأعلن رئيس البرلمان خوان جوايدو نفسه رئيسًا مؤقتًا للبلاد، في مسعى للإطاحة بمادورو بدعوى أن إعادة انتخابه في عام 2018 كانت غير قانونية.

 

 


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