وذكرت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية أن مسارات التنزه، التي يطلق عليها بشكل مؤقت مسارات السلام الخاصة بالمنطقة منزوعة السلاح، تتضمن ثلاث مدن حدودية بين الكوريتين ألا وهي: كوسونج وتشوروون وباجو.

يشار إلى أن سول اتخذت تدابير تخفيف حدة التوتر في هذه المدن بموجب اتفاق أُبرم في الـ19 من سبتمبر من العام الماضي مع الشطر الشمالي ، والذي يشمل إزالة بعض نقاط التفتيش الحدودية ، فضلا عن إطلاق مشروع مشترك بينهما للتنقيب عن ما تبقى من رفات قتلى الحرب الكورية في المنطقة منزوعة السلاح.

وتعد المنطقة منزوعة السلاح، التي يبلغ طولها نحو 250 كيلومترا وعرضها 4 كيلومترات، واحدة من أكثر حدود العالم تحصينا في الوقت الذي تعيش فيه الكوريتان من الناحية الفنية في حالة حرب بعد أن انتهت الحرب الكورية (1950-1953) بإعلان هدنة وليس معاهدة سلام.

ودعمت وزارات الداخلية والثقافة والرياضة والسياحة والوحدة والدفاع والبيئة في كوريا الجنوبية هذا المشروع.