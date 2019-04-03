أعلن مسئولون حكوميون اليوم (الأربعاء) أن كوريا الجنوبية سوف تقوم بفتح ثلاثة مسارات للتنزه في الطريق المؤدي إلى المنطقة منزوعة السلاح التي تفصل بين الكوريتين بدءا من أواخر الشهر الجاري وذلك في إطار الجهود الرامية إلى جعل السائحين يعيشون تجربة عملية السلام بين الكوريتين والوضع الأمني في شبه الجزيرة الكورية.
وذكرت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية أن مسارات التنزه، التي يطلق عليها بشكل مؤقت مسارات السلام الخاصة بالمنطقة منزوعة السلاح، تتضمن ثلاث مدن حدودية بين الكوريتين ألا وهي: كوسونج وتشوروون وباجو.
يشار إلى أن سول اتخذت تدابير تخفيف حدة التوتر في هذه المدن بموجب اتفاق أُبرم في الـ19 من سبتمبر من العام الماضي مع الشطر الشمالي ، والذي يشمل إزالة بعض نقاط التفتيش الحدودية ، فضلا عن إطلاق مشروع مشترك بينهما للتنقيب عن ما تبقى من رفات قتلى الحرب الكورية في المنطقة منزوعة السلاح.
وتعد المنطقة منزوعة السلاح، التي يبلغ طولها نحو 250 كيلومترا وعرضها 4 كيلومترات، واحدة من أكثر حدود العالم تحصينا في الوقت الذي تعيش فيه الكوريتان من الناحية الفنية في حالة حرب بعد أن انتهت الحرب الكورية (1950-1953) بإعلان هدنة وليس معاهدة سلام.
ودعمت وزارات الداخلية والثقافة والرياضة والسياحة والوحدة والدفاع والبيئة في كوريا الجنوبية هذا المشروع.
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