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قطع الكهرباء عن 13 منطقة بالقليوبية لمدة 4 ساعات السبت المقبل

الأربعاء، 03 أبريل 2019 12:10 ص
قطع الكهرباء عن 13 منطقة بالقليوبية لمدة 4 ساعات السبت المقبل قطع الكهرباء - أرشيفية
القليوبية إبراهيم سالم
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أعلنت المهندسة آمال بركات، رئيس قطاع كهرباء القليوبية، عن فصل التيار الكهربائى عن محطة محولات مدينة قها بالكامل، السبت القادم الموافق 6 أبريل، وذلك لإجراء الصيانة الطارئة اللازمة للمحطة والشبكات، لمدة 4 ساعات من الساعة السادسة صباحًا وحتى العاشرة من صباح اليوم نفسه.

وأكدت رئيس قطاع كهرباء القليوبية، فى تصريحات لـ "اليوم السابع"، أن أهم المغذيات المتأثرة بالفصل هى مدينة قها ومناطق "سنهرة، ونامول، الفؤادية، الزهويين، عرب السد، ومنطقة العرب، وترسا، وقرقشندة، وشبرا هارس، وطنان، وكفر الفقهاء، وبرشوم"، وذلك لعمل الصيانة الدورية لمحولات الكهرباء وخطوط التغذية.

وأوضحت رئيس قطاع كهرباء القليوبية، أنه تم إخطار الجهات المعنية بفصل التيار؛ وذلك لاتخاذ التدابير اللازمة خلال مدة الفصل، والتى تصل 4 ساعات وإدارة شئونهم لحين الانتهاء من أعمال الصيانة بالمحطة.

 

 


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