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فيديو.. ظهور "دولفين" فى نهر بإقليم خوزستان غرب إيران بسبب السيول

الأربعاء، 03 أبريل 2019 11:02 ص
فيديو.. ظهور "دولفين" فى نهر بإقليم خوزستان غرب إيران بسبب السيول السيول فى إيران
كتبت: إسراء أحمد فؤاد
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أظهر مقطع فيديو تداوله نشطاء فى إيران على شبكات التواصل الاجتماعى، ظهور دلافين فى نهر كارون بمدينة خرمشهر فى إقليم خوزستان الغنى بالنفط جنوب غرب إيران نتيجة للسيول الجارفة التى اجتاحت الإقليم منذ أيام.

وارتفع منسوب المياه فى نهر كارون ارتفع بشدة، مما أدى إلى إغلاق جسر منيخ فى خرمشهر، وناشدت السلطات بإخلاء 70 قرية في إقليم خوزستان، فيما أعلنت حالة طوارئ فى الأقاليم الجنوبية التى تهددها الفيضانات وأجلت سكان عشرات القرى مع توقع خبراء الأرصاد المزيد من الأمطار الغزيرة.

وتواصل الأمطار الغزيرة والفيضانات على أقاليم إيران الشمالية والجنوبية الغربية للأسبوع الثالث على التوالى، وأعلنت منظمة الطوارئ الإيرانية ارتفاع ضحايا الفيضانات منذ اجتياحها البلاد الأسبوع الماضى حتى الآن إلى 57 قتيلا و 472 جريحا.

وأعلن وزير الداخلية الإيرانى، عبد الرضا رحماني فضلي، أن نحو 400 مدينة وقرية فى 15 محافظة تواجه السيول فى البلاد، وأوضح أن محافظات كرمانشاه ولرستان وخوزستان وجهار محال وبختياري من بين أكثر المحافظات التى تواجه مدنها وقراها السيول، وذلك بحسب وكالة فارس.

وأضاف رحماني فضلي، أن السيول تسببت فى إغلاق 78 طريقا بين المدن و2199 طريقا قرويا وأن فرق الإغاثة تسعى لفتح هذه الطرق.

 
 

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