video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الأربعاء، 03 أبريل 2019 01:24 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

فيديو.. رشق نتنياهو بالطماطم فى سوق للخضار بتل أبيب

الأربعاء، 03 أبريل 2019 11:57 ص
فيديو.. رشق نتنياهو بالطماطم فى سوق للخضار بتل أبيب بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلى
كتب محمود رضا الزاملى _ وكالات
إضافة تعليق

تعرض رئيس الوزراء الإسرائيلى، بنيامين نتنياهو، لموقف محرج خلال جولة فى سوق للخضار فى تل أبيب، وذلك قبل أيام من الانتخابات التشريعية.

ونشر الموقع الإلكترونى لصحيفة "هآراتس" فيديو، يظهر فيه نتنياهو ترافقه زوجته يتجول، يوم الثلاثاء، فى سوق هاتيكفا محاطا بمجموعة من الحراس.

وخلال سيره بين حشد من الناس، أقدمت امرأة على رمى رئيس الوزراء بالطماطم، إلا أن اللقطات المصورة لم توضح إن كانت الثمرة أصابت نتنياهو.

وتداول العشرات على مواقع التواصل الاجتماعى فيديو لهذا المقطع المصور الذى يظهر لحظة رشق نتياهو بالطماطم .


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

بوتين يلتقى نتنياهو فى موسكو الخميس المقبل

رئيس أركان الجيش الإسرائيلى السابق يتهم نتنياهو بـ"سرقة" الانتخابات

رغم خلافهما.. نتنياهو يستخدم الرئيس الأمريكى السابق أوباما فى حملته الانتخابية

نتنياهو يوجه بالاستعداد لمعركة واسعة النطاق على حدود قطاع غزة

الجولان كارت نتنياهو الرابح بانتخابات الكنيست.. إعلان ترامب منح رئيس وزراء إسرائيل قبلة الحياة.. ارتفاع شعبية "بنيامين" بعد وصولها للحضيض.. استطلاعات الرأى تمنحه 28 مقعداً بدلاً من 26.. وجنتس يخشى المفاجأة

نتنياهو

الطماطم

سوق للخضار

تل أبيب

الجولان عربية

الجولان

سوريا

فلسطين عربية




لا تفوتك
2000 شكوى من المواطنين أمام البرلمان.. والتنسيق مع الحكومة لفحصها

2000 شكوى من المواطنين أمام البرلمان.. والتنسيق مع الحكومة لفحصها

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء بمحافظات مصر والعواصم العربية

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء بمحافظات مصر والعواصم العربية

كاميرا سوبر كورة .. رقصة مهرجانات بين رمضان وسعد بعد الفوز على الاتحاد

كاميرا سوبر كورة .. رقصة مهرجانات بين رمضان وسعد بعد الفوز على الاتحاد

مايا مرسى: 11 مليون سيدة مصرية فوق سن الـ40 نستهدفهم فى مسح سرطان الثدى

مايا مرسى: 11 مليون سيدة مصرية فوق سن الـ40 نستهدفهم فى مسح سرطان الثدى

رئيس هيئة الاستثمار: مصر من أكبر 30 دولة فى معدلات النمو الاقتصادى عالميًا

رئيس هيئة الاستثمار: مصر من أكبر 30 دولة فى معدلات النمو الاقتصادى عالميًا

التضامن:3500 موظف تقدموا للعلاج من المخدرات سرا ولن يقعوا تحت طائلة الفصل

التضامن:3500 موظف تقدموا للعلاج من المخدرات سرا ولن يقعوا تحت طائلة الفصل

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة