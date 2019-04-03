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فيديو.. تحويل الكابلات الهوائية إلى أرضية بقيمة 20 مليون جنيه بكفر الشيخ

الأربعاء، 03 أبريل 2019 07:57 م
فيديو.. تحويل الكابلات الهوائية إلى أرضية بقيمة 20 مليون جنيه بكفر الشيخ خلال الاجتماع
كفر الشيخ – محمد سليمان
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ناقش الدكتور إسماعيل عبدالحميد طه، محافظ كفرالشيخ، اليوم الأربعاء، مع المهندس محمد عسل، رئيس قطاع شركة كهرباء وسط الدلتا، والمهندس عاصم القطان، وكيل وزارة الكهرباء بالمحافظة، تحويل كابلات هوائية إلى موزعات أرضية 3 × 400 بقيمة 20 مليون جنيه لأول مرة فى محافظة كفرالشيخ.

وقدم المحافظ خالص الشكر للدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، المهندس محمد عسل، رئيس قطاع كهرباء وسط الدلتا، والمهندس عاصم القطان وكيل وزارة الكهرباء كفرالشيخ، لتحويل هذه الكابلات الهوائية إلى أرضية.

 

وقال محافظ كفرالشيخ، من أولويات شركة الكهرباء وسط الدلتا، تغطية كابلات الجهد المنخفض وعزلها فى كل مدن وقرى المحافظة، إن استراتيجية الدولة فى إرضاء المواطن هى النظافة ثم الإضاءة ثم الرصف، ووضع معايير لتنفيذ ذلك.

من جانبه أكد المهندس محمد عسل، أنه سيتم عزل الخطوط والوصلات المكشوفة بنسبة 100 % وتحسن نسبى فى الأداء قبل نهاية 30 يونيو 2019، والشركة تعمل على توفير المعدات للتنفيذ طبقاً للخطة التى تم وضعها للانتهاء من كافة الأعمال.

جاء ذلك بحضور اللواء شكرى الجندى، والمحاسب فتحى الشرقاوى، واللواء أيمن عبدالله، أعضاء مجلس النواب، وعدد من القيادات التنفيذية.


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