فروع منظمة خريجى الأزهر بالمحافظات تشارك فى الحملة القومية لترشيد المياه

عقدت فروع المنظمة العالمية لخريجى الأزهر بالمحافظات عدداً من الندوات والفعاليات، فى إطار الحملة القومية لترشيد استهلاك المياه تحت شعار "كل نقطة بتفرق".

وأكد محمد حلمى، رئيس فرع المنظمة بمطروح أن الترشيد والتوعية بقضية المياه، ضرورة ملحة، و الإسراف في المياه منهي عنه كما قال النبى - صلى الله عليه وسلم - لسعد بن أبى وقاص: "لا تسرف فى الماء ولوكنت على نهر جارٍ".

وتابع رئيس الفرع خلال الندوة التي عقدت بمعهد بنين مطروح , إلي ضرورة خلق حوار مجتمعي حول قضية ترشيد استهلاك المياه، وأن تكون هذه القضية على رأس أجندة المواطن اليومية، وتوجيه رسائل متنوعة للتعريف بكيفية تخفيض الاستهلاك.

وقال الأب متا زكريا راعى كنيسة السيدة العذراء بالمحافظة، إن الأديان السماوية جاءت لتحذر من التبذير والإسراف بكافة أشكاله وتحض على اتباع السلوكيات السليمة من أجل حياة أفضل.

كما عقد فرع المنظمة بالإسكندرية ندوة تحت عنوان " نقطة مياه = حياه"، بمعهد فتيات سموحة النموذجى.

أكدت الندوة على ضرورة الاهتمام بثقافة التوعية، وخاصة توعية الأطفال لغرس ثقافة ترشيد الاستهلاك في عقولهم، وإعداد جيل على وعى تام بقضايا بلاده، مع العمل على تحويل ترشيد الاستهلاك إلى ثقافة وسلوك عام فى المجتمع.

حضر الندوة فضيلة الشيخ نشأت الصاوى رئيس الإدارة المركزية بمحافظة الإسكندرية، وإبراهيم فاضل نصر الدين مدير العلاقات العامة والمنسق العام لفرع المنظمة بالمحافظة، الشيخ أحمد عامر مدير عام الوعظ بالأسكندرية، والدكتور إبراهيم الجمل، مدير الدعوة والشيخ محمد أبو الخير من علماء وزارة الأوقاف، ولفيف من علماء الأزهر و قيادات منطقة الأسكندرية الأزهرية.

وفي نفس السياق عقد فرع المنظمة العالمية لخريجي الأزهر بشمال سيناء ندوة بعنوان "ترشيد استهلاك المياه" بمعهد العريش الثانوى بنين، ومعهد فتيات ضاحية السلام الثانوى للفتيات، بالتعاون مع منطقة وعظ شمال سيناء.

أكد مصطفى متولى - عضو فرع المنظمة وواعظ بمنطقة وعظ شمال سيناء، أن الأزهر الشريف له دور هام وفعال في توعية المواطنين بأهمية الحفاظ على المياه والسلوكيات الصحيحة لترشيد استهلاكها وذلك من خلال إيصال المفهوم الصحيح للترشيد.