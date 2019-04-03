video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الأربعاء، 03 أبريل 2019 02:02 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

فروع منظمة خريجى الأزهر بالمحافظات تشارك فى الحملة القومية لترشيد المياه

الأربعاء، 03 أبريل 2019 01:50 م
فروع منظمة خريجى الأزهر بالمحافظات تشارك فى الحملة القومية لترشيد المياه المنظمة العالمية لخريجي الأزهر
كتب لؤى على
إضافة تعليق
عقدت فروع المنظمة العالمية لخريجى الأزهر بالمحافظات عدداً من  الندوات والفعاليات، فى إطار  الحملة  القومية لترشيد استهلاك المياه  تحت شعار "كل نقطة بتفرق".
 
وأكد محمد حلمى، رئيس فرع المنظمة بمطروح أن الترشيد والتوعية بقضية المياه، ضرورة ملحة، و الإسراف في المياه منهي عنه كما قال النبى - صلى الله عليه وسلم - لسعد بن أبى وقاص: "لا تسرف فى الماء ولوكنت على نهر جارٍ".
وتابع  رئيس الفرع خلال الندوة التي عقدت بمعهد بنين مطروح , إلي ضرورة  خلق حوار مجتمعي حول قضية ترشيد استهلاك المياه، وأن تكون هذه القضية على رأس أجندة المواطن اليومية، وتوجيه رسائل متنوعة للتعريف بكيفية تخفيض الاستهلاك.
 
 وقال الأب متا زكريا راعى كنيسة السيدة العذراء بالمحافظة، إن الأديان السماوية جاءت لتحذر من التبذير والإسراف بكافة أشكاله وتحض على اتباع السلوكيات السليمة من أجل حياة أفضل.
 
 كما عقد فرع المنظمة بالإسكندرية ندوة تحت عنوان " نقطة مياه = حياه"، بمعهد فتيات سموحة النموذجى.
 
أكدت الندوة على ضرورة الاهتمام بثقافة التوعية، وخاصة توعية الأطفال لغرس ثقافة ترشيد الاستهلاك في عقولهم، وإعداد جيل على وعى تام بقضايا بلاده، مع العمل على تحويل ترشيد الاستهلاك إلى ثقافة وسلوك عام فى المجتمع.
 
حضر الندوة فضيلة الشيخ نشأت الصاوى رئيس الإدارة المركزية بمحافظة الإسكندرية، وإبراهيم فاضل نصر الدين مدير العلاقات العامة والمنسق العام  لفرع المنظمة بالمحافظة، الشيخ أحمد عامر مدير عام الوعظ بالأسكندرية، والدكتور إبراهيم الجمل، مدير الدعوة والشيخ محمد أبو الخير من علماء وزارة الأوقاف، ولفيف من علماء الأزهر و قيادات منطقة الأسكندرية الأزهرية.
 
وفي نفس السياق عقد فرع المنظمة العالمية لخريجي الأزهر بشمال سيناء ندوة بعنوان "ترشيد استهلاك المياه" بمعهد العريش الثانوى بنين، ومعهد فتيات ضاحية السلام الثانوى للفتيات، بالتعاون مع منطقة وعظ شمال سيناء.
 
أكد مصطفى متولى - عضو فرع المنظمة وواعظ بمنطقة وعظ شمال سيناء، أن  الأزهر الشريف له دور هام وفعال في توعية المواطنين بأهمية الحفاظ على المياه والسلوكيات الصحيحة لترشيد استهلاكها وذلك من خلال إيصال المفهوم الصحيح للترشيد.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

فرع منظمة خريجى الأزهر يشارك فى تخريج دفعة من طلاب معهد السلام بتشاد

منظمة خريجى الأزهر فى بنجلاديش: لابد من مواجهة التنظيمات الإرهابية فكريا وأيدلوجيا

المنظمة العالمية لخريجى الازهر

الازهر الشريف

ترشيد المياه

استهلاك المياه

وعاظ الازهر

مرسى مطروح




لا تفوتك
2000 شكوى من المواطنين أمام البرلمان.. والتنسيق مع الحكومة لفحصها

2000 شكوى من المواطنين أمام البرلمان.. والتنسيق مع الحكومة لفحصها

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء بمحافظات مصر والعواصم العربية

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء بمحافظات مصر والعواصم العربية

كاميرا سوبر كورة .. رقصة مهرجانات بين رمضان وسعد بعد الفوز على الاتحاد

كاميرا سوبر كورة .. رقصة مهرجانات بين رمضان وسعد بعد الفوز على الاتحاد

مايا مرسى: 11 مليون سيدة مصرية فوق سن الـ40 نستهدفهم فى مسح سرطان الثدى

مايا مرسى: 11 مليون سيدة مصرية فوق سن الـ40 نستهدفهم فى مسح سرطان الثدى

رئيس هيئة الاستثمار: مصر من أكبر 30 دولة فى معدلات النمو الاقتصادى عالميًا

رئيس هيئة الاستثمار: مصر من أكبر 30 دولة فى معدلات النمو الاقتصادى عالميًا

التضامن:3500 موظف تقدموا للعلاج من المخدرات سرا ولن يقعوا تحت طائلة الفصل

التضامن:3500 موظف تقدموا للعلاج من المخدرات سرا ولن يقعوا تحت طائلة الفصل

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة