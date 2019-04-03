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غدا.. مكسيم للاستثمار تستعد لإطلاق مكسيم للسيارات بمفهوم جديد

الأربعاء، 03 أبريل 2019 07:35 م
غدا.. مكسيم للاستثمار تستعد لإطلاق مكسيم للسيارات بمفهوم جديد ماجد جلال
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ماجد جلال : مكسيم للسيارات قامت بتوسيع نشاط الشركة لتتضمن ليس فقط مبيعات السيارات الجديدة، ولكن ايضا شملت السيارات المستعملة 

 

صرح ماجد جلال عضو مجلس الإدارة المندب لمجموعة مكسيم أوتوموتيف  بان مجموعة مكسيم للاستثمار ستقوم غدا الخميس باعادة تقديم مكسيم للسيارات بمفهوم مختلف للسوق المصرى . 
 
وأضاف جلال ان مكسيم  قامت بتوسيع نشاط الشركة لتتضمن ليس فقط مبيعات السيارات الجديدة، ولكن ايضا شملت السيارات المستعملة خاصة الماركات الفارهة والدراجات البخارية .
 
وتابع جلال ان  مكسيم للسيارات استعانت  باحدث الاجهزة والمعدات بالاضافة الى الفنيين المدربين لاجراء اعمال الصيانة اللازمة للسيارات بمركز الخدمة والمعرض بمساكن شيراتون وتوفير مختلف قطع الغيار الاصلية للعملاء
 
وأشار جلال الي ان مكسيم للسيارات تقدم خدمات مختلفة للعملاء مثل خدمة الانقاذو الطوارئ ، والصيانة المتنقلة من الباب للباب فى جميع انحاء الجمهورية وايضا امكانية تعديل السيارات لهواه السيارات المعدلة باستخدام احدث الاجهزة بجودة عالمية.
 
يذكر أن  مكسيم للسيارات تستعد فى الفترة القادمة بتقديم مجموعة مختلفة من عروض التقسيط للعملاء لمبيعات السيارات الجديدة والمستعملة وايضا لاجراء اعمال الصيانة والاصلاحات بالاضافة الى عروض مختلفة اخرى.
 
 
 
 

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