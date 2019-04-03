video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الأربعاء، 03 أبريل 2019 01:07 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

طلاب أولى ثانوى يؤدون اليوم امتحان مادة التاريخ إلكترونيا

الأربعاء، 03 أبريل 2019 12:22 ص
طلاب أولى ثانوى يؤدون اليوم امتحان مادة التاريخ إلكترونيا امتحانات إلكترونية - أرشيفية
كتب محمود طه حسين
إضافة تعليق
يواصل طلاب الصف الأول الثانوى العام أداء الامتحان الإلكترونى لهم للأسبوع الثانى على التوالى؛ ويؤدى اليوم الأربعاء طلاب الصف الأول الثانوى العام امتحان مادة التاريخ إلكترونيا.
 
وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أعلنت تفاصيل الأسبوع الأول من الامتحانات الإلكترونية موضحة أن عدد المحاولات للدخول على المنصة تصل إلى 120 ألف طالب، أما عدد الطلاب الذين أدوا الامتحان حتى نهايته وسلموه لمرحلة التصحيح الالكتروني وصل إلى 48 ألفا و 42 طالبا و طالبة .
 
وأضافت الوزارة أنه فى يوم 25 مارس 2019، بلغ عدد الطلاب الذين نجحوا فى الدخول على المنصة الإلكترونية للامتحانات 330 ألف طالب وطالبة، أما عدد الطلاب الذين أدوا الامتحان حتى نهايته و سلموه لمرحلة التصحيح الالكترونى وصل إلى 135 ألفا و82 طالبا وطالبة.
 
وأشارت الوزارة إلى أنه فى يوم 26 مارس بلغ عدد الطلاب الذين نجحوا فى الدخول على المنصة الإلكترونية للامتحانات 580 ألف طالب وطالبة، أما عدد الطلاب الذين أدوا الامتحان حتى نهايته و سلموه لمرحلة التصحيح الإلكترونى وصل إلى 259 ألفا و879 طالبا وطالبة. 
 
وأوضحت الوزارة إنه في يوم 27 مارس 2019 ، وصل عدد الطلاب الذين نجحوا في الدخول على المنصة الالكترونية للامتحانات 560 ألف طالب وطالبة ، أما عدد الطلاب الذين ادوا الامتحان حتى نهايته و سلموه لمرحلة التصحيح الالكترونى وصل إلى 290 ألف طالب و طالبة.
 
وأوضحت أنه فى  28 مارس بلغ عدد الطلاب الذين نجحوا فى الدخول على المنصة الالكترونية للامتحانات 520 ألف طالب وطالبة ، أما عدد الطلاب الذين ادوا الامتحان حتى نهايته و سلموه لمرحلة التصحيح الالكتروني وصل إلى 150 ألف طالب و طالبة.
 
وأكدت الوزارة أنه جار تصحيح الامتحانات الإلكترونية التدريبية ، مشيرةً إلى أنها تسعى جاهدة لتحسين منصة الامتحانات. 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

تسليم 205 تابلت لطلبة مدارس الشيخ زويد بشمال سيناء

صور.. توزيع 68 ألف تابلت على الطلاب بالجيزة.. والمحافظ يتابع نسب التوزيع

وزير التعليم:مدارس مصر الحكومية فيها شاشات تفاعلية وألياف ضوئية وفيها تابلت

التربية والتعليم

الامتحانات الالكترونية

اخبار اليوم

اخبار التعليم




لا تفوتك
دار الإفتاء تجيب عن حكم الاحتفال بموالد آل البيت وأولياء الله الصالحين

دار الإفتاء تجيب عن حكم الاحتفال بموالد آل البيت وأولياء الله الصالحين

المرور ينشر 20 سيارة مجهزة بتقنيات حديثة فى رصد المخالفات أعلى الطرق

المرور ينشر 20 سيارة مجهزة بتقنيات حديثة فى رصد المخالفات أعلى الطرق

صفعة كبرى على وجه أردوغان.. الرئيس التركى تخلى عن السياسات العقلانية وتوجه إلى الحيل الدينية ففشل.. وانتخابات المحليات كشفت الحجم الحقيقى لـ"العدالة والتنمية".. وخبراء: كان يستجدى أصوات العاهرات من أجل الفوز

صفعة كبرى على وجه أردوغان.. الرئيس التركى تخلى عن السياسات العقلانية وتوجه إلى الحيل الدينية ففشل.. وانتخابات المحليات كشفت الحجم الحقيقى لـ"العدالة والتنمية".. وخبراء: كان يستجدى أصوات العاهرات من أجل الفوز

"بداية رمضان".. امتحانات نهاية العام بالجامعات تنطلق أوائل مايو المقبل ولمدة 3 أسابيع.. خالد عبد الغفار يؤكد الالتزام بخريطة العام الدراسى.. وإعلان الجداول مبكرا.. والالتزام بالتصحيح الإلكترونى بكافة الجامعات

"بداية رمضان".. امتحانات نهاية العام بالجامعات تنطلق أوائل مايو المقبل ولمدة 3 أسابيع.. خالد عبد الغفار يؤكد الالتزام بخريطة العام الدراسى.. وإعلان الجداول مبكرا.. والالتزام بالتصحيح الإلكترونى بكافة الجامعات

اتحاد الكرة : الأهلى يواجه المقاصة 10 أبريل فى الدورى

اتحاد الكرة : الأهلى يواجه المقاصة 10 أبريل فى الدورى

اعرفى فوائد واستخدامات ماء الورد لإزالة الهالات السوداء

اعرفى فوائد واستخدامات ماء الورد لإزالة الهالات السوداء

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة