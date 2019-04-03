طلاب أولى ثانوى يؤدون اليوم امتحان مادة التاريخ إلكترونيا

كتب محمود طه حسين

يواصل طلاب الصف الأول الثانوى العام أداء الامتحان الإلكترونى لهم للأسبوع الثانى على التوالى؛ ويؤدى اليوم الأربعاء طلاب الصف الأول الثانوى العام امتحان مادة التاريخ إلكترونيا.

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أعلنت تفاصيل الأسبوع الأول من الامتحانات الإلكترونية موضحة أن عدد المحاولات للدخول على المنصة تصل إلى 120 ألف طالب، أما عدد الطلاب الذين أدوا الامتحان حتى نهايته وسلموه لمرحلة التصحيح الالكتروني وصل إلى 48 ألفا و 42 طالبا و طالبة .

وأضافت الوزارة أنه فى يوم 25 مارس 2019، بلغ عدد الطلاب الذين نجحوا فى الدخول على المنصة الإلكترونية للامتحانات 330 ألف طالب وطالبة، أما عدد الطلاب الذين أدوا الامتحان حتى نهايته و سلموه لمرحلة التصحيح الالكترونى وصل إلى 135 ألفا و82 طالبا وطالبة.

وأشارت الوزارة إلى أنه فى يوم 26 مارس بلغ عدد الطلاب الذين نجحوا فى الدخول على المنصة الإلكترونية للامتحانات 580 ألف طالب وطالبة، أما عدد الطلاب الذين أدوا الامتحان حتى نهايته و سلموه لمرحلة التصحيح الإلكترونى وصل إلى 259 ألفا و879 طالبا وطالبة.

وأوضحت الوزارة إنه في يوم 27 مارس 2019 ، وصل عدد الطلاب الذين نجحوا في الدخول على المنصة الالكترونية للامتحانات 560 ألف طالب وطالبة ، أما عدد الطلاب الذين ادوا الامتحان حتى نهايته و سلموه لمرحلة التصحيح الالكترونى وصل إلى 290 ألف طالب و طالبة.

وأوضحت أنه فى 28 مارس بلغ عدد الطلاب الذين نجحوا فى الدخول على المنصة الالكترونية للامتحانات 520 ألف طالب وطالبة ، أما عدد الطلاب الذين ادوا الامتحان حتى نهايته و سلموه لمرحلة التصحيح الالكتروني وصل إلى 150 ألف طالب و طالبة.

وأكدت الوزارة أنه جار تصحيح الامتحانات الإلكترونية التدريبية ، مشيرةً إلى أنها تسعى جاهدة لتحسين منصة الامتحانات.