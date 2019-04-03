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طفلة تقف لتحية رئيس الإمارات والشيخ خليفة بن زايد يتفاعل معها.. فيديو

الأربعاء، 03 أبريل 2019 12:21 م
طفلة تقف لتحية رئيس الإمارات والشيخ خليفة بن زايد يتفاعل معها.. فيديو الشيخ خليفة بن زايد رئيس الإمارات
كتب محمد عبد العظيم
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تفاعل الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة وحاكم أبوظبى، مع طفلة صغيرة وقفت لتقديم التحية له من شباك السيارة التى تركبها، حيث فتح الزجاج الأمامى الذى يجلس بجواره ليقدم لها التحية.

 

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الطفلة تستعد لإلقاء التحية للشيخ خليفة بن زايد رئيس الإمارات 

 

وكانت الطفلة الصغيرة تجلس فى المقعد الخلفى للسيارة وعندما رأت سيارة الشيخ خليفة بن زايد، فتح لها والدها الزجاج لتقدم له التحية، وعندما رأها الشيخ خليفة حرص قائد سيارته على تهدئة السرعة بحيث تكون سيارته موازية لسيارة الطفلة، حتى يستطيع رد تحية الطفلة، التى كانت تعيش حالة من الفرحة الكبيرة بلقاء رئيس الإمارات.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

احد الاطفال تحيي والدنا سيدي #خليفة_بن_زايد عسى الله يحفظه

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وكان الشيخ خليفة بن زايد قد أصدر مؤخرا، مرسوما اتحاديا بتعيين القاضى خديجة خميس خليفة الملص، والقاضى سلامة راشد سالم الكتبى فى القضاء الاتحادى، حيث تمثل القاضيتان "خديجة الملص وسلامة الكتبى" أول امرأتين يشغلان هذا المنصب على الصعيد الاتحادى فى دولة الإمارات.


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