طالب وعاملان يقتلون شابا أثناء تسليم شحنة حشيش بالدقهلية

لقى شاب مصرعه على يد ثلاثة أشخاص، استدرجوه إلى منطقة زراعية نائية، لتسليمهم كمية من مخدر الحشيش وهددوه بالأسلحة لتسليم الشحنة دون مقابل فرفض فقتلوه.

كان اللواء محمد حجى مدير أمن الدقهلية، تلقى إخطارا من اللواء محمد شرباش مدير مباحث المديرية، بورود بلاغ إلى الرائد أحمد توفيق رئيس مباحث مركز المنصورة، من مستشفى سمنود بمحافظة الغربية بوصول مصاب يدعى محمد م.ت. 18 سنة والذى جاء فى حالة خطرة مع سائق توكتوك ورفيقه بعد نشوب مشاجرة بدائرة مركز المنصورة.

تم تشكيل فريق بحث بإشراف العميد أحمد شوقى رئيس مباحث المديرية، والرائد أحمد توفيق رئيس مباحث مركز المنصورة، وتبين أن المجنى عليه كان فى طريقه لتوصيل كمية من مخدر الحشيش داخل كرتونة، مستقلا توكتوك قيادة أحمد م. وأمجد ع. 18 سنة ليستدرجه ثلاثة من الأشقياء، وهم أسامة س. خ. 24 سنة كهربائى مقيم عزبة عقل، ويوسف ا.ر. 21 سنة طالب بكلية الحقوق من عزبة عقل، واحمد ى. ا. 24 سنة كهربائى، وذلك بعد استدراجهم المجنى عليه إلى قرية منية سندوب مستقلين دراجة نارية ليحاولوا الحصول على كرتونة الحشيش دون دفع مقابل، فرفض فقاموا بطعنه بسلاح أبيض فى الشريان الرئيسى بالفخذ، قام رفاقه بنقله إلى مستشفى بمدينة سمنود.

تم تحريز 3 مطاوى وكرتونة حشيش تزن نصف كيلو وتم تحرير محضر بالواقعة ليتم عرض المتهمين على النيابة والتى امرت بحبسهم 4 ايام على ذمة التحقيقات.