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طارق شوقى يشارك باحتفالية "المصرية للأوتيزم" بمناسبة اليوم العالمى للتوحد

الأربعاء، 03 أبريل 2019 03:15 م
طارق شوقى يشارك باحتفالية "المصرية للأوتيزم" بمناسبة اليوم العالمى للتوحد الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى
كتب محمود طه حسين
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شارك الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، مساء أمس الثلاثاء، فى الحفل الثانوى للتوعية بالتوحد الذى تنظمه الجمعية المصرية للأوتيزم، بمناسبة اليوم العالمى للتوحد.

 

وحضر الاحتفالية الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس ورئيس الهيئة العامة لتنمية المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والدكتورة إنجى مشهور مستشار الوزير لشؤون التربية الخاصة، والدكتورة هالة عبد السلام رئيس الإدارة المركزية لشئون التربية الخاصة بالوزارة، وشيرين حمدى المشرف على الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير، وحبيبة عز مستشار الوزير للتعليم الفنى، والدكتور داليا سليمان مؤسسة الجمعية، وبعض من قيادات الوزارة، والعديد من الفنانين والإعلاميين.

 

وقال الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، إن الوزارة حققت العديد من الإنجازات لصالح الطلاب من ذوى الاحتياجات، والكثير من الأنشطة والمبادرات لدعم ذوى الهمم ودمجهم فى المجتمع ونشر الوعى بكيفية التعامل معهم مثل إصدار القرار 252 الذى يهدف لتنظيم عملية الدمج، بالإضافة إلى إقامة بطولات رياضية على مستوى المحافظات وحملات توعوية وتدريب ورفع كفاءة المعلمين من خلال بروتوكولات مع مختلف الجهات المعنية بالأمر.

 

وأضاف شوقى، أن الوزارة أطلقت الملتقى العربى الأول لذوى الاحتياجات الخاصة فى العام الماضى فى مدينة شرم الشيخ، وبحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى، وهذا العام سيتم ضم الملتقى مع مؤتمر التعليم.

 

وأشار إلى أن تطوير التعليم فى مصر حلم أصبح حقيقة فاليوم يطبق على ما يقرب من 3.2 مليون طفل نظام التعليم الجديد بنجاح، فى مرحلة رياض الأطفال والصف الأول الابتدائى، وبالنسبة للصف الأول الثانوى نجح ما يقرب من مليون ونصف طالب بالدخول على الامتحانات الإلكترونية، لافتا إلى أن مصر سبقت بلاد كثيرة فى تنفيذ فكرة التعليم فى أى مكان وفى أى وقت.

 

وقالت داليا سليمان، مؤسسة الجمعية، إن هدف الجمعية تنظيم حملات توعية والتى كانت آخرها مبادرة "إيد تسلم إيد"، مشيرة إلى أن الجمعية تعمل على وصول التوعية إلى كافة المحافظات، وأن تصبح مؤهلة للتعامل مع مصابى التوحد، من خلال تدريب أخصائيين من كافة المحافظات، وشارك معنا الفنانين لنشر المبادرة من خلال الإعلام.

 

وأكدت شيرين رضا سفيرة مبادرة "إيد بتسلم إيد"، على أن مصاب التوحد يمكن علاجه إذا تم الاهتمام به وتعليمه منذ الصغر فيصبح قادر على التعامل مع المجتمع، مشيرة إلى أن هناك العديد من الأمثلة التى تفوقت على أمثالهم من الأصحاء مثل الطفل يوسف الذى أتقن خمس لغات والذى يبلغ من العمر 8 سنوات وغيره الكثير الذين أثبتوا أنهم أبطال تحدى وإصرار.


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