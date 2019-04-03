ضبط 6 أطنان عسل أسود منتهى الصلاحية فى حملات تموينية بالفيوم

الفيوم – رباب الجالي

تمكنت الأجهزة الأمنية بمحافظة الفيوم، من ضبط كمية من العسل الأسود، مجهول المصدر، وتم تحرير المحاضر اللازمة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

كان اللواء خالد شلبي مدير أمن الفيوم، قد تلقى إخطار بتمكن ضباط مباحث التموين، من ضبط 6 أطنان و600 كيلو "بعدد 330 صفيحة" سلع غذائية "عسل أسود" منتهية الصلاحية، وبتواريخ إنتاج منتهية بحوزة "عماد خ" 37 سنة، مقيم رشيد محافظة البحيرة، سائق السيارة رقم "6853 ب ف ا" وتحرر عن ذلك المحضر رقم 10373 / 2019 جنح مركز الفيوم.