ضبط 200 طربة لمخدر الحشيش فى الإسكندرية

الإسكندرية - أسماء على بدر

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، من ضبط 200 طربة لمخدر الحشيش كانت بحوزة عاطل بطريق "الإسكندرية – مطروح" الساحلى بمنطقة العامرية، فيما تمكن المتهم من الهرب.

وردت معلومات لضباط قسم مكافحة المخدرات بمديرية أمن الإسكندرية، تفيد قيام عاطل، مقيم بمنطقة العامرية، بمزاولة نشاطاً إجرامياً فى الإتجار بالمواد المخدرة خاصةً مخدر الحشيش.

وعقب تقنين الإجراءات، أمكن ضبط 200 طربة لمخدر الحشيش، تزن حوالى 29 كيلو جرام، كانت بحوزة المتهم المذكور، والذى تمكن من الهرب حال تواجده بطريق "الإسكندرية – مطروح".

تحرر محضر بقسم شرطة أول العامرية، وجارى تكثيف الجهود لضبط المتهم الهارب.