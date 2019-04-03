video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الأربعاء، 03 أبريل 2019 01:14 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

ضبط 200 طربة لمخدر الحشيش فى الإسكندرية

الأربعاء، 03 أبريل 2019 11:38 ص
ضبط 200 طربة لمخدر الحشيش فى الإسكندرية حشيش - أرشيفية
الإسكندرية - أسماء على بدر
إضافة تعليق

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، من ضبط 200 طربة لمخدر الحشيش كانت بحوزة عاطل بطريق "الإسكندرية – مطروح" الساحلى بمنطقة العامرية، فيما تمكن المتهم من الهرب.

وردت معلومات لضباط قسم مكافحة المخدرات بمديرية أمن الإسكندرية، تفيد قيام عاطل، مقيم بمنطقة العامرية، بمزاولة نشاطاً إجرامياً فى الإتجار بالمواد المخدرة خاصةً مخدر الحشيش.

وعقب تقنين الإجراءات، أمكن ضبط 200 طربة لمخدر الحشيش، تزن حوالى 29 كيلو جرام، كانت بحوزة المتهم المذكور، والذى تمكن من الهرب حال تواجده بطريق "الإسكندرية – مطروح".

تحرر محضر بقسم شرطة أول العامرية، وجارى تكثيف الجهود لضبط المتهم الهارب.

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

إحباط محاولة تاجرى مخدرات بالإسكندرية تهريب 20 طربة حشيش

الاسكندريه

اخبار الاسكندريه

اخبار مصر

امن الاسكندريه

ضبط 200 طربة حشيش

طريق الاسكندرية مطروح

منطقة العامرية




لا تفوتك
2000 شكوى من المواطنين أمام البرلمان.. والتنسيق مع الحكومة لفحصها

2000 شكوى من المواطنين أمام البرلمان.. والتنسيق مع الحكومة لفحصها

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء بمحافظات مصر والعواصم العربية

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء بمحافظات مصر والعواصم العربية

كاميرا سوبر كورة .. رقصة مهرجانات بين رمضان وسعد بعد الفوز على الاتحاد

كاميرا سوبر كورة .. رقصة مهرجانات بين رمضان وسعد بعد الفوز على الاتحاد

مايا مرسى: 11 مليون سيدة مصرية فوق سن الـ40 نستهدفهم فى مسح سرطان الثدى

مايا مرسى: 11 مليون سيدة مصرية فوق سن الـ40 نستهدفهم فى مسح سرطان الثدى

رئيس هيئة الاستثمار: مصر من أكبر 30 دولة فى معدلات النمو الاقتصادى عالميًا

رئيس هيئة الاستثمار: مصر من أكبر 30 دولة فى معدلات النمو الاقتصادى عالميًا

التضامن:3500 موظف تقدموا للعلاج من المخدرات سرا ولن يقعوا تحت طائلة الفصل

التضامن:3500 موظف تقدموا للعلاج من المخدرات سرا ولن يقعوا تحت طائلة الفصل

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة