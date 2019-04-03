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الأربعاء، 03 أبريل 2019 02:34 م
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ضبط مراهق ألمانى للاشتباه فى تخطيطه لهجوم داخل مدرسة

الأربعاء، 03 أبريل 2019 02:18 م
ضبط مراهق ألمانى للاشتباه فى تخطيطه لهجوم داخل مدرسة الشرطة الألمانية ـ صورة أرشيفية
برلين (أ ش أ)
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أعلنت الشرطة الألمانية، اليوم الأربعاء، احتجاز مراهق ألمانى بحوزته عدد من السكاكين، للاشتباه فى تورطه فى التخطيط لهجوم داخل مدرسة.

وذكرت شبكة (إيه بى سى) الأمريكية أنه تم القبض على المشتبه به بعدما تلقت الشرطة معلومات حول محادثة إلكترونية هدد فيها شخص بقتل عدد من الأشخاص داخل مدرسة، مضيفة أن تحقيقات الشرطة المبدئية أكدت الشكوك حول تورط المراهق، وذلك دون إعلان المزيد من التفاصيل.

وتابعت الشبكة أنه تم القبض على المراهق صباحا فى بداية اليوم الدراسى بمدينة "فلنسبورج" شمالى ألمانيا، فيما تم استئناف الأنشطة بالمدرسة بشكل طبيعى بعد عملية الضبط.

 


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