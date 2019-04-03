ضبط شخص يبيع الأدوية المهربة عبر الفيس بوك ببورسعيد

كتب ــ محمود عبد الراضى

نجحت أجهزة الأمن في ضبط شخص لترويجه وبيعه أدوية مهربة ومجهولة المصدر عبر مواقع التواصل الاجتماعى.

رصدت الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات قيام ( فنى ميكانيكى - مقيم ببورسعيد ) بإدارة إحدى الصفحات على موقع التواصل الإجتماعى ( فيس بوك ) ، وقيامه بنشر مشاركات تتضمن الترويج لبيع وتوصيل أدوية مستوردة مجهولة المصدر لمن يرغب من المواطنين.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف المتهم وضبطه بمحل إقامته، وتم ضبط الهاتف المحمول المستخدم فى ارتكاب الواقعة ، وبفحصه تبين وجود أثار ودلائل عبارة عن المشاركات المشار إليها ، وعثر بحوزته على (39 عبوة دواء مستوردة أنواع مختلفة "علاجية فيتامينات ، تخسيس ، منشطات" مجهولة المصدر) واعترف بارتكاب الواقعة ، وقيامه بإنشاء الصفحة المشار إليها لترويج وبيع أدوية مهربة من الخارج بغرض الاستفادة مادياً، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.