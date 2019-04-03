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ضبط شخص في المنيا يزور المحررات الرسمية لراغبي السفر

الأربعاء، 03 أبريل 2019 11:19 ص
ضبط شخص في المنيا يزور المحررات الرسمية لراغبي السفر أوراق مزورة-أرشيفية
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نجحت مباحث الاموال العامة في ضبط شخص بالمنيا لقيامه بتزوير المحررات الرسمية وإستخدامها للسفر للخارج.
 
جاء ذلك فى إطار جهود الإدارة العامة لمكافحة الأموال العامة لمكافحة جرائم تزوير المحررات الرسمية وإستخدامها للسفر خارج البلاد، حيث تبلغ لفرع الإدارة بشمال الصعيد من 5 أشخاص ضد "مدرس" - مقيم بدائرة مركز أبو قرقاص بالمنيا ، بالنصب والإحتيال على المبلغين والإستيلاء منهم على مبالغ مالية قدرها (75 ألف جنيه) مقابل تسفيرهم للعمل ببعض الدول العربية ، وتسليمهم عقود عمل وسمات دخول وتصاريح عمل مزورة ، إلا أنه لم يفى بوعده ورفض رد المبالغ المالية المستولى عليها.
 
وعقب تقنين الإجراءات والتنسيق مع مديرية أمن المنيا ، تم إستهداف مسكن المتهم وتبين عدم تواجده وبتفتيش مسكنه بحضور نجله (حاصل على دبلوم) تم العثور على 3 ) عقود عمل منسوب صدورها لإحدى الدول العربية ممهورة بخاتم شعار الجمهورية و ( 2 ) سمات دخول منسوب صدورهما لإحدى الدول العربية و ( 2 ) تصريح عمل منسوب صدورهما للهيئة العامة للقوى العاملة بإحدى الدول العربية و ( 2 ) إذن دخول إلكترونى منسوب صدورهما لإحدى الدول العربية و( 2 ) جواز سفر لشخصين مختلفين من راغبىالسفر وصحيفة حالة جنائية بغرض السفر لإحدى الدول العربية ، عدد( 8 ) شهادة ميلاد ، عدد ( 5 ) صور ضوئية لجوازات سفر بأسماء العديد من راغبى السفر وبمواجهة نجل المتهم إعترف بقيام والده بممارسة نشاط النصب والإحتيال على المواطنين راغبى السفر للعمل بالخارج ، وإعطائهم عقود عمل وتصاريح عمل وأذن سفر ( مزورة ) ، وقرر أن والده تحصل على تلك الأوراق من أحد الأشخاص مقيم بالبحيرة.
 
وبفحص المضبوطات فنياً بمعرفة قسم البحوث الفنية بالإدارة تبين أنها مزورة تزويراً كلياً بإستخدام طابعة كمبيوتر.. وبتكثيف الجهود أمكن ضبط المتهم فى أحد الأكمنة المعدة لهذا الغرض ، وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط والتفتيش إعترف بإرتكابه الواقعة وقرر بتحصله على تلك العقود وسمات الدخول من أحد الأشخاص (جارى تحديده وضبطه) ، وبحوزته هاتف محمول بفحصه تبين أنه محمل بالعديد من (صور جوازات السفر للعديد من الأشخاص ، صور أذون دخول لإحدى الدول العربية ، العديد من الرسائل المتبادلة مع العديد من الأشخاص تؤكد ممارسة نشاطه الإجرامى) ، وتعهد برد المبالغ المالية المستولىعليها للشاكين وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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