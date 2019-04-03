ضبط شخصين لاتهامهما بالنصب على المواطنين بمواقع التسوق الالكتروني

نجحت أجهزة الامن في ضبط شخصين لقيامهما بالنصب على آخرى عبر أحد مواقع التسوق الإلكترونى.

تلقت الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات بلاغا من (موظفة بشركة خاصة – مقيمة بمصر الجديدة) بتضررهامن مستخدم رقم هاتف محمول (محدد) ، لقيامه بإرسال رسائل للهاتف الخاص بها تتضمن الإتفاق معها على بيع جهاز هاتف محمول مقابل مبلغ مالى قدره (14000 جنيه) ، بناء على إعلان مسبق على إحدى مواقع التسوق الإلكترونى بشبكة الإنترنت ، على أن يتم دفع مبلغ (8000 جنيه) مقدم والباقى أقساط لمدة سنة ، وقامت الشاكية بتحويل المبلغ المتفق عليه لحساب هاتف محمول "محدد" ، ولم يقم بتسليمها الهاتف المحمول.

وبالبحث والتحرى ومن خلال الفحص الفنى تبين أن وراء إرتكاب الواقعة (حاصل على دبلوم – مقيم بدائرة مركز شرطة ببا ببنى سويف).

وعقب تقنين الإجراءات والتنسيق مع مديرية أمن بنى سويف وقطاع الأمن العام ، تم إستهدافه وضبطه وبحوزته جهاز الهاتف المحمول المستخدم فى إرتكاب الواقعة ، وبفحصه تبين وجود آثار ودلائل على إرتكابه الواقعة وكذا ضبط بحوزته مبلغ مالى قدره (2000 جنيه) وبمواجهة المتهم إعترف بإرتكابه الواقعة بغرض النصب على المواطنين عبر شبكة الإنترنت ، وتحصله على مبلغ (2000 جنيه) من المبلغ المشار إليه بالإشتراك مع آخر (طالب- مقيم بذات الناحية) ، وبإرشاده تم ضبطه وبحوزته هاتف محمول ، وبمواجهته أقر بإرتكاب الواقعة وتحصله على مبلغ (6000 جنيه) من الأول ، وقيامه بشراء الهاتف المحمول المضبوط بحوزته وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.