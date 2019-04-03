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الأربعاء، 03 أبريل 2019 12:03 م
خالد صلاح
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ضبط شخصين لاتهامهما بالنصب على المواطنين بمواقع التسوق الالكتروني

الأربعاء، 03 أبريل 2019 11:20 ص
ضبط شخصين لاتهامهما بالنصب على المواطنين بمواقع التسوق الالكتروني حملة أمنية-أرشيفية
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نجحت أجهزة الامن في ضبط شخصين لقيامهما بالنصب على آخرى عبر أحد مواقع التسوق الإلكترونى.
 
تلقت الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات بلاغا من (موظفة بشركة خاصة – مقيمة بمصر الجديدة) بتضررهامن مستخدم رقم هاتف محمول (محدد) ، لقيامه بإرسال رسائل للهاتف الخاص بها تتضمن الإتفاق معها على بيع جهاز هاتف محمول مقابل مبلغ مالى قدره (14000 جنيه) ، بناء على إعلان مسبق على إحدى مواقع التسوق الإلكترونى بشبكة الإنترنت ، على أن يتم دفع مبلغ (8000 جنيه) مقدم والباقى أقساط لمدة سنة ، وقامت الشاكية بتحويل المبلغ المتفق عليه لحساب هاتف محمول "محدد" ، ولم يقم بتسليمها الهاتف المحمول.
 
وبالبحث والتحرى ومن خلال الفحص الفنى تبين أن وراء إرتكاب الواقعة (حاصل على دبلوم – مقيم بدائرة مركز شرطة ببا ببنى سويف).
 
وعقب تقنين الإجراءات والتنسيق مع مديرية أمن بنى سويف وقطاع الأمن العام ، تم إستهدافه وضبطه وبحوزته جهاز الهاتف المحمول المستخدم فى إرتكاب الواقعة ، وبفحصه تبين وجود آثار ودلائل على إرتكابه الواقعة وكذا ضبط بحوزته مبلغ مالى قدره (2000 جنيه) وبمواجهة المتهم إعترف بإرتكابه الواقعة بغرض النصب على المواطنين عبر شبكة الإنترنت ، وتحصله على مبلغ (2000 جنيه) من المبلغ المشار إليه بالإشتراك مع آخر (طالب- مقيم بذات الناحية) ، وبإرشاده تم ضبطه وبحوزته هاتف محمول ، وبمواجهته أقر بإرتكاب الواقعة وتحصله على مبلغ (6000 جنيه) من الأول ، وقيامه بشراء الهاتف المحمول المضبوط بحوزته وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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