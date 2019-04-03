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صور ..وكيل التعليم كفر الشيخ توجه بالتوعية بأهمية التعديلات الدستورية

الأربعاء، 03 أبريل 2019 11:00 ص
صور ..وكيل التعليم كفر الشيخ توجه بالتوعية بأهمية التعديلات الدستورية جانب من الندوة
كفر الشيخ – محمد سليمان
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استقبلت الدكتورة بثينة كشك وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، الدكتور فيصل جوده وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، والوفد المرافق له، لمناقشة أعمال حملة التقزم والسمنة والأنيميا في مدارس الريف.
 
كما أهدى الدكتور فيصل جوده  وكيل وزارة الصحة، درع للدكتور بثينة كشك وكيل وزارة التربية والتعليم، لجهودها الكبيرة في انجاح حملة التقزم والأنيميا والصحة التي أطلقها الرئيس عبدالفتح السيسي رئيس الجمهورية، ولاقت اهتماماً كبيراً من الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، ووزير الصحة، والدكتور إسماعيل طه محافظ كفر الشيخ.
 
جاء ذلك، بحضور الدكتور عبدالرؤوف حمد مدير المكتب الفني، والدكتور إبراهيم السعداوي مدير إدارة الرعاية الصحية وحملة المليون صحة، والدكتور محمود عبدالحي مدير إدارة المتوطنة.
 
وعلى جانب أخر، التقت وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، في أول اجتماع من نوعه بالقيادات النسائية والعاملات بالمدارس والإدارات التعليمية بالمديرية، تناولت خلال اللقاء عدد من القضايا الاجتماعية، ومواقف السيدات في المواقف السياسية والاقتصادية، ودورها الإيجابي في التنمية، كما تناولت دور المرأة في المرحلة القادمة، وأشادت بالتعديلات الدستورية، وزيادة كوتة المرأة فيها، وبقرارات الرئيس عبدالفتاح السيسي بزيادة المرتبات للعاملين في الدولة وأصحاب المعاشات، كما وجهت وكيل الوزارة بالتوعية بالتعديلات الدستورية في المدارس.
 
وكيل وزارة تعليم كفر الشيخ ووكيل الصحة (3)
وكيل وزارة تعليم كفر الشيخ ووكيل الصحة 

وكيل وزارة تعليم كفر الشيخ ووكيل الصحة (4)
وكيل وزارة تعليم كفر الشيخ ووكيل الصحة 

وكيل وزارة تعليم كفر الشيخ ووكيل الصحة (6)
وكيل وزارة تعليم كفر الشيخ ووكيل الصحة 

 


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