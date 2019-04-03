صور.. رئيس جامعة الأزهر يتفقد مستشفى باب الشعرية الجامعى

زار الدكتور محمد المحرصاوى، رئيس جامعة الأزهر، صباح اليوم الأربعاء، مستشفى باب الشعرية الجامعى، التابعة لكلية طب الأزهر.

وتفقد مختلف أقسام المستشفى، واطمأن على الخدمات التى تقدم للمرضى، إضافة لعوامل السلامة والصحة المهنية داخل مباني المستشفى.

وتابع رئيس الجامعة، خلال الزيارة، الحالات التى استقبلتها المستشفى جراء حادث انهيار عقار مما نتج عنه بعض الإصابات، وتم عمل جميع الإجراءات الصحية اللازمة فور وصولهم للمستشفى.

وشدد رئيس الجامعة على ضرورة الاهتمام وتقديم الخدمات الطبية والعلاجية للمصابين، كما تفقد بعض الأقسام الداخلية بالمستشفى، وتحدث مع العديد من المرضى وذويهم بهدف الوقوف على مستوى الخدمة الطبية المقدمة لهم.

وشدد رئيس الجامعة على ضرورة تقديم خدمة طبية متميزة للمترددين على المستشفى، مؤكدا أن الاهتمام بالمرضى ورعايتهم من الأهداف الرئيسية لجامعة الأزهر في إطار خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

كان فى استقبال رئيس الجامعة كل من الدكتور أحمد سليم عميد كلية الطب والدكتور محمد شوقى وكيل وزارة الصحة بالقاهرة والدكتور حسام الدين حسين مدير عام المستشفى ونواب المدير الدكتور امين حجازى والدكتور أحمد محسن.