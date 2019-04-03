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صور.. جنوب سيناء تحتفل بذكرى الإسراء والمعراج من مسجد الصحابة بشرم الشيخ

الأربعاء، 03 أبريل 2019 01:31 ص
صور.. جنوب سيناء تحتفل بذكرى الإسراء والمعراج من مسجد الصحابة بشرم الشيخ احتفال بذكرى الإسراء والمعراج بمحافظة جنوب سيناء
جنوب سيناء – فايزة مرسال
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نظمت مديرية الأوقاف احتفالية بمناسبة ذكرى الإسراء والمعراج بمسجد الصحابة بمنطقة السوق التجارى القديم بمدينة شرم الشيخ مساء أمس، أمسية دينية عطرة بحضور اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء.

وشهد الحفل عدد كبير من الأجهزة الأمنية والتنفيذية والشعبية والعديد من الأهالى، بدأت الاحتفالية بتلاوة آيات من الذكر الحكيم للشيخ محمد الفشنى ثم كلمة الاوقاف القاها الدكتور محمد الشاذلى وكلمة الازهر الشريف وألقاها الشيخ رفيق الشناوى وتركزت الكلمتين عن تفضيل الرسول علية الصلاة والسلام على غيرة من الرسل ومعجزات الانبياء ومعجزات سيد الخلق اجمعين واختتمت الأمسية بابتهالات وتواشيح للمبتهل الصغير صاحب الموهبة وائل محمد الطالب بالمرحلة الاعدادية بالأزهر الشريف؛ ثم قام المحافظ بتكريم عدد من السيدات حافظى القرآن الكريم وكذلك بعض الطلبة حافظى أجزاء من القرآن.

وفى كلمته وجه المحافظ الشكر للقائمين على هذه الاحتفالية الكبيرة من الأوقاف والأزهر، وكذلك مجلس إدارة مسجد الصحابة لهذا المجهود الضخم ووعد بتنظيم احتفالية كبرى لتكريم حفظة القرآن. 

 

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