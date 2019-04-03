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الأربعاء، 03 أبريل 2019 07:38 م
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صور.. تموين الأقصر تضبط نصف طن دقيق مدعم فى حملة على الأسواق

الأربعاء، 03 أبريل 2019 07:38 م
صور.. تموين الأقصر تضبط نصف طن دقيق مدعم فى حملة على الأسواق وكيل تموين الأقصر ينجح في ضبط نصف طن دقيق مخابز مدعم في حملة علي الأسواق
الأقصر – أحمد مرعى
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شن الدكتور تامر صلاح مختار وكيل وزارة التموين بمحافظة الأقصر، وبرفقته مفتشو تموين المديرية، اليوم الأربعاء، حملة مفاجئة على منافذ الشركة المصرية لتجارة السلع الغذائية وتجار التموين والمخابز والأسواق للرقابة على الأسعار وضبط كل ما هو مخالف.

وأسفرت الحملة عن ضبط نصف طن دقيق مخابز مدعم، وتم تحرير المحضر اللازم واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف.

 
وكيل تموين الأقصر ينجح في ضبط نصف طن دقيق مخابز مدعم في حملة علي الأسواق (1)
وكيل تموين الأقصر ينجح في ضبط نصف طن دقيق مخابز مدعم في حملة علي الأسواق 

وكيل تموين الأقصر ينجح في ضبط نصف طن دقيق مخابز مدعم في حملة علي الأسواق (2)
وكيل تموين الأقصر ينجح في ضبط نصف طن دقيق مخابز مدعم في حملة علي الأسواق

وكيل تموين الأقصر ينجح في ضبط نصف طن دقيق مخابز مدعم في حملة علي الأسواق (3)
وكيل تموين الأقصر ينجح في ضبط نصف طن دقيق مخابز مدعم في حملة علي الأسواق

 


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