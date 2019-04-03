صحة الأقصر: إجراءات وقائية بجميع المدارس بعد ظهور حالات اشتباه الجديرى المائى

الأقصر – أحمد مرعى

أعلن وكيل وزارة الصحة بالأقصر الدكتور السيد عبدالجواد، ظهور بعض حالات اشتباه بالجديرى المائى بين تلاميذ المدارس، مشيرا إلى أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة فى جميع المدارس سواء التى ظهرت بها حالات أم لم تظهر.

وأكد وكيل وزارة الصحة بالأقصر – فى بيان صحفى - أنه تم تكليف الأطباء بالمرور اليومى على المدارس للقيام بأعمال المسح الطبى اللازمة ورصد ظهور أى حالات مصابة، مشيرا إلى أنه يتم متابعة المخالطين لأى حالات مصابة بالمنازل.

وأوضح وكيل وزارة الصحة بالأقصر، أن الجديرى المائى مرض بسيط ينشط فى كل عام خلال تلك الفترة التى تعد موسم انتشاره، مشيرا إلى أن فترة حضانته أسبوعين، مؤكدا أنه يتم تنفيذ برنامج توعوى بالإجراءات الوقائية لأولياء الأمور الذين تظهر لديهم أى حالات إصابة بالمدارس أو المنازل لسرعة الإبلاغ لأن الإبلاغ السريع يساعد على الشفاء المبكر، مع اتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة بالمدارس ومن بينها ضرورة أن تكون فصول المدرسة جيدة التهوية والإبلاغ المبكر عن أى طفل تظهر عليه أعراض المرض لعزله عن زملائه وإعطائه العلاج اللازم، وتوفير المطهرات والصابون بالمدارس.

ومن جانبها قامت محافظة الأقصر، بإخطار المراكز والمدن والإدارات التعليمية والصحة، بتعميم التوعية لكل أولياء الأمور والمعلمين لرفع وعيهم بسرعة اكتشاف الحالات المصابة والتعامل معها وتقديم العناية الطبية لها، مع اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة.