شروط تقدم الشباب لمشروع شارع 306 بالغربية

الغربية - مصطفى عادل

أعلن اللواء هشام السعيد محافظ الغربية عن إجراءات وشروط تقدم الشباب لمشروع شارع 306 "تحيا مصر" المقام على مساحة 2406 م2 بكورنيش ترعة القاصد بطنطا.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفى الذى عقده محافظ الغربية بديوان عام المحافظة بحضور إبراهيم كرم المدير التنفيذى لصندوق تحيا مصر وممثلى الشركة المنفذة للمشروع.

وخلال اللقاء اوضح محافظ الغربية ان تقدم الشباب لشغل 32 وحدة بالمشروع يتم الكترونيا عبر الموقع الإلكترونى www.street306.comويدخل الشاب بدايةً الرقم القومى الخاص به ثم يقوم باستكمال بياناته الشخصية وبيانات المشروع الخاص به ويشترط حصول الشاب على مؤهل متوسط أو مؤهل عالى، وبعد ادخال البيانات يحصل الشاب على رقم الاستمارة الخاصة به والتى يمكن من خلالة متابعة قبولة اوعدم قبولة فى المشروع . حيث يتيح صندوق تحيا مصر تمويل للشباب بفائدة 7%.

كما أكد محافظ الغربية أن المشروع بأكملة مقام على أحدث النظم التقنية والتكنولوجية، حيث يتم اختيار المتقدمين للمشروع الكترونيا وفق الشروط المحددة للموقع وفق حصول المتقدمين على اعلى نقاط وذلك لضمان الشفافية الكاملة فى اختيار المقبولين ومراعاة تخصيص 5% من الوحدات للشباب ذوى القدرات الخاصة.

وأوضح المحافظ أنه تم تزويد الموقع بخط إنترنت فايبر للحصول على إنترنت فائق السرعة لعمل نقاط البيع المميكنة التى تقيم الأداء الدورى للشباب بالمشروع والتواصل مع العملاء للوقوف الدائم على مستوى الخدمة.

وأشار محافظ الغربية خلال اللقاء أيضا أنه سيتم توفير شركة أمن بالمشروع وإدارة مختصة بالمتابعة الدورية للمأكولات والمشروبات واخذ عينات منها للتأكد من جودتها وسلامتها، موضحا اأنه تم اختيار المكان المناسب لخلق متنفس لأهالى المحافظة، هذا بالإضافة الى تطوير كورنيش ترعة القاصد وتوفير مقاعد للمواطنين وايضا تطوير شارع البحر وتطوير منطقة الاستاد مما يحول المنطقة بالكامل الى متنفس حقيقى يستطيع المواطن التنزه والتسوق.

كما أكد المحافظ خلال اللقاء أنه لن يسمح بوجود أى عشوائية عقب افتتاح هذه الأعمال، بالإضافة إلى إزالة كافة الإشغالات وتنظيم المحاور المرورية، مؤكدا أن جميع الأعمال الجارية فى المحافظة مخططة جيدا وتسير بخطى ثابتة، وسيتم الانتهاء منها فى مواعيدها المحددة .

وخلال اللقاء صرح محافظ الغربية أنه سيتم تعميم مشروع 306"تحيا مصر" على باقى المراكز بالمحافظة تباعا وبداية من مركز المحلة عقب توفير الارض اللازمة والمناسبة لهذا المشروع، مؤكد أن تعميم هذا المشروع على مستوى مراكز المحافظة لنقل ثقافة العمل المتحضر وخلق اجيال تختلف طريقتها فى العمل عن الاجيال السابقة تواكب التكنولوجيا الحديثة تحت اشراف صندوق تحيا مصر.

يذكر أن مشروع 306"تحيا مصر" أول مشروع يتم انشائة بمحافظة الغربية والثانى على مستوى الجمهورية يستهدف خلق متنفس جيد ويقدم خدمة متميزة للمواطنين ويوفر فرص عمل للشباب، حيث وقع محافظ الغربية بروتوكولا تعاون مع صندوق تحيا مصر لاقامة هذا المشروع 21/10/2019. ومنذ ذلك اليوم توالت متابعات وجولات محافظ الغربية المفاجئة لهذا المشروع حتى تم الانتهاء التام من اعمال البنية التحتية فى الوقت المحدد وجارى الان انهاء التشطيبات النهائية من قبل الشركة المنفذة .

وفى نهاية اللقاء اكد محافظ الغربية على دعمة الكامل لمثل هذه النوعية من المشروعات التى تاتى فى صالح المواطن من حيث توفير فرص العمل وتحقيق المتنفسات والاريحية للمواطنين وتحقق مبدأ نقل الخدمات المميزه الى جميع انحاء المحافظة.