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الأربعاء، 03 أبريل 2019 02:34 م
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شركة طيران هندية توقف تحليق 75% من طائراتها بسبب عجزها عن سداد مستحقات

الأربعاء، 03 أبريل 2019 02:02 م
شركة طيران هندية توقف تحليق 75% من طائراتها بسبب عجزها عن سداد مستحقات طائره ركاب _ صورة أرشيفية
نيودلهى (رويترز)
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اضطرت شركة الطيران الهندية جت ايروايز، لوقف تحليق أكثر من 75 بالمئة من طائراتها بعد عجزها عن سداد مستحقات شركات التأجير، فى الوقت الذى تواجه فيه الناقلة المثقلة بالدين صعوبة فى الحصول على تمويل إنقاذ وعدت به بنوك تديرها الدولة.

وكانت جت أبرمت اتفاقا فى وقت سابق هذا العام لتفادى إعلان إفلاسها، ويضخ بموجبه بنك الدولة الهندى وبنوك أخرى 218 مليون دولار فى الشركة على أن تمتلك البنوك مؤقتا حصة أغلبية فى الناقلة.

وقال مصدر مطلع على الأمر إن جت إيروايز، لم تحصل بعد على أى أموال، ولم تصرف أجور عامليها لشهر مارس، وذكر مصدران أن عدد الطائرات التى تعمل فى جت اليوم يبلغ 28 طائرة، مقارنة مع 119 طائرة العام الماضى.

وصرح أحد المصادر بأنه جرى وقف تحليق 69 طائرة على الأقل بسبب الأموال التى تدين بها جت لشركات التأجير، حسبما أظهرت إفصاحات الشركة للبورصة، بينما أوقفت الباقى بسبب أعمال الصيانة.

وقال عدد من المؤجرين على دراية مباشرة بالأمر، إن جت أبلغتهم أنها ستسدد إيجار شهر واحد وتكلفة الصيانة بنهاية الأسبوع الماضي، لكنهم لم يتلقوا أى مدفوعات.

وقال مصدر رفض الإفصاح عن هويته بسبب حساسية الأمر "لدينا بالفعل تأخيرات لخمسة أو ستة أشهر، ووُعدنا بشهر واحد فقط، وحتى ذلك (المبلغ) لم يُسدد. الأمر محبط جدا".

ولم ترد جت على استفسارات خاصة بمدفوعات شركات التأجير والأجور، لكنها أوضحت فى بيان أن الشركة أبلغت الجهة التنظيمية المعنية بالطيران أنها تعمل وقف جدول رحلات مقلص.

 

 


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