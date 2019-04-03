سمير البهي: قنوات إخوانية انتزعت عبارات من مقترح تعديل الدستور ونسبته لمجلس الدولة

كتب: أحمد عبد الهادى

نفى المستشار سمير يوسف البهي، رئيس نادي قضاة مجلس الدولة، ما تداولته بعض القنوات الفضائية، من إرسال كتاب إلى الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، متضمنا المثالب التى تضمنها مقترح تعديل بعض مواد الدستور المتصلة بالسلطة القضائية، ورؤية المجلس حول ذلك المقترح، بما يحفظ للقضاء استقلاله، مؤكدا أنها جاءت على نحو أشار إليه من سمعت آرائهم بجلسات الحوار المجتمعى بمجلس النواب.

وأضاف رئيس مجلس إدارة نادي قضاة مجلس الدولة، خلال بيان له، اليوم الأربعاء، أنه فوجىء بإنتزاع بعض عبارات الكتاب من سياقها ، ونسبة الكتاب الى مجلس الدولة ، وإذاعته ببعض القنوات الفضائية المشبوهة "الإخوانية" التى تبث من خارج البلاد.

ولفت البهى الكتاب المشار إليه، والذى كرر التمسك بكل ماورد به، هو صادر عن شخصى أنا فقط.

وتابع: "القنوات المشار اليها قد انتزعت بعض العبارات الوارد بالكتاب المشار إليه من سياقها على نحو دأبوا عليه، وهو أمر تمكنت معه منا حسائف الغيظ، وان كنا نعلم مكنون أمرهم، ومضمر صدرهم والذى يتضح جليا فينة بعد أخرى، فى وضوح غير ملتبس، وبارز غير مدغم: فسقوط مصر هدفهم".

وأشار الى أنه من المضحك أن يزعم هؤلاء أن ما جاءوا به لم يكن الغرض منه إلا صالح البلاد، وأن العناية الإلهية بعثتهم ليحققوا للقضاء استقلاله أو ليحافظوا عليه رغم ان ما يزعمونه ويشيعونه افدح نتيجة واشد وطئ على استقلال القضاء من مقترح تعديل مواد السلطة القضائية والذي أبرزنا مثالبه في كتاب موجه إلى أولي الاختصاص

واختتم البيان: غاب عنهم أن الانتماء يظل موحدا مهما اختلفت الآراء، سيما فى ظل ما تواجهه مصر من أحداث وخطوب جسام انقضت عليها متوسلة فى ذلك بشتى أساليب العدوان، ومنها ما تبثه مثل تلك القنوات المأجورة، بغية الوصول الى سقوط الوطن ذاته.