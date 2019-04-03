سكرتير محافظة الدقهلية يشارك فى حفل زواج جماعي للأيتام

الدقهلية شريف الديب

شهد المهندس مختار الخولي السكرتير العام لمحافظة الدقهلية حفل الزفاف الجماعي في إطار الاحتفال بيوم اليتيم بالدقهلية بالتعاون مع الإدارة العامة للتنمية البشرية بالمحافظة بالصالة المغطاة باستاد المنصورة الرياضي نيابة عن الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية

وقدم الخولي للعرائس إعانات مالية مجموعها 110 ألف جنيه، بواقع 10 آلاف جنيه لكل عروسة والبالغ عددهن 11 ، بالإضافة إلى تسليمهمن هدايا عينية والتي شملت الأجهزة الكهربائية والاطقم المنزلية من الصيني وأدوات المطبخ ومستلزمات المعيشة .

وفي ختام الاحتفالية هنأ السكرتير العام للمحافظة العرائس والعرسان وتمنى لهم حياة أُسرية سعيدة وموفقة، مؤكدًا على وقوف كافة الأجهزة التنفيذية إلى جانبهم وتلبية مطالبهم واحتياجاتهم، وحل مشكلاتهم وفقًا للإمكانيات المتاحة.

وفى ذات السياق واستكمالًا لجهود المحافظة في رعاية ومساندة المقبلين على الزواج من الأيتام ،تم منح 210 ألف جنيه إعانات مالية بواقع 7 آلاف جنيه لكل عروسة البالغ عددهن 30 .