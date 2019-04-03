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سقوط شخص يدير شركة للنصب على المواطنين بزعم توفير فرص عمل بالخارج

الأربعاء، 03 أبريل 2019 11:09 ص
سقوط شخص يدير شركة للنصب على المواطنين بزعم توفير فرص عمل بالخارج أموال-أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد
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تمكن رجال مباحث الأموال العامة بالقاهرة، من ضبط شخص لإدارته شركة بدون ترخيص بالقاهرة بقصد النصب والاحتيال على المواطنين بزعم توفير فرص عمل داخل البلاد وخارجها، وحرر محضر بالواقعة. 
 
 
وأكدت  معلومات إدارة مكافحة جرائم الأموال العامة بالقاهرة، قيام المدير المسئول عن إحدى شركات إلحاق العمالة بالخارج - كائنة بدائرة قسم شرطة المعصرة، بإدارة الشركة بدون ترخيص بقصد النصب والاحتيال على المواطنين عقب إيهامهم بقدرته على توفير فرص عمل داخل البلاد وخارجها والاستيلاء منهم على مبالغ مالية. 
 
وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه حال تواجده بالشركة، وبرفقته بعض المجنى عليهم، وبحوزته (5 جوازات سفر بأسماء المجنى عليهم ، 2000 استمارة بأسماء أشخاص مختلفة) وبسؤالهم قرروا بقيام المتهم بالاتفاق معهم على دفع مبلغ مالى (30 ألف جنيه) مقابل توفير فرصة عمل لهم بالخارج ، واستلامه مبلغ (200 جنيه) من كل منهم على أن يتم تسديد باقى المبلغ عقب الحصول على تأشيرة السفر ، وبمواجهة المتهم اعترف بإدارة الشركة بدون ترخيص بقصد النصب والاحتيال على المواطنين، و تم اتخاذ الإجراءات القانونية. 
 
 
 

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جريمة نصب

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