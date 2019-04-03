سفير التشيك بمصر يتفقد الوحدات الإنتاجية بالمدارس الفنية بالوادى الجديد

فريق المحافظات

أجرى سفير التشيك بجمهورية مصر العربية، جان فوليك وزوجته والوفد المرافق له زيارات تفقدية لمدارس موط الفنية والزراعية اليوم الأربعاء، فى إطار زيارته لمحافظة الوادى الجديد لمتابعة جهود دعم جمعية الرعاية الصحية لمرضى السرطان بمركز الداخلة، ودراسة إمكانية التعاون مع المدارس الفنية لتوفير المنتجات التى تحتاجها الجمعية لدعم مشروع تسويق المنتجات البيئية لصالح المرضى.

وقال اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، أن سفارة التشيك وافقت على دعم جمعية مرضى السرطان بالداخلة بمبلغ 365 ألف جنيه ، وذلك في إطار التعاون المستمر بين المحافظة والسفارة منذ عدة سنوات، مؤكدا أن السفير ووفد السفارة يزورون المحافظة سنويا لمتابعة المشروعات التي دعمتها السفارة والتي بلغت إجماليها 1.6مليون جنيه .

وأضاف المحافظ أن محاور الدعم تتمثل في دعم وتطوير الصناعات الحرفية بمبلغ 390 ألف جنيه وكذلك دعم الجمعية بجهاز إيكو بمبلغ 390 ألف جنيه وجهاز هرمونات بمبلغ 300 ألف جنيه أيضا.

ووجه المحافظ الدعوة من خلال زيارة السفير للجالية التشيكية المتواجدة بمصر وجاليات الدول الأوروبية والآسيوية الأخرى لزيارة المحافظة، وذلك للتعرف على المقومات التي تمتلكها المحافظة وكذلك المشروعات الكبرى التي يتم تنفيذها.