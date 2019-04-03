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سعر اليورو الأوروبى اليوم الأربعاء 3-4-2019 والعملة الأوروبية تسجل 19.49 جنيه

الأربعاء، 03 أبريل 2019 11:26 ص
سعر اليورو الأوروبى اليوم الأربعاء 3-4-2019 والعملة الأوروبية تسجل 19.49 جنيه اليورو
كتبت- أمنية جلال
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ارتفع سعر اليورو الأوروبى أمام الجنيه المصرى، خلال تعاملات، اليوم الاربعاء 3-4-2019، مقارنة بختام تعاملات الأمس، بالغا 19.33 جنيه للشراء، و19.49 جنيه للبيع، فى تعاملات البنك الأهلى المصرى الآن، فيما سجل فى تعاملات بنك البركة 16.25 جنيه للشراء، و 19.56 جنيه للبيع.

 

 

وجاء سعر اليورو فى عدد آخر من البنوك، كالتالى...

 

سعر اليورو فى البنك المركزى

19.33 جنيه للشراء

19.48 جنيه للبيع

 

سعر اليورو فى البنك الأهلى المصرى

19.33  جنيه للشراء

19.49 جنيه للبيع

 

سعر اليورو فى بنك مصر

19.33 جنيه للشراء

19.49 جنيه للبيع

 

سعر اليورو فى بنك البركة

16.25 جنيه للشراء

19.56 جنيه للبيع

 

سعر اليورو فى البنك التجارى الدولى cib

19.35جنيه للشراء

19.5 جنيه للبيع

 

سعر اليورو فى مصرف أبو ظبى الإسلامى

19.36 جنيه للشراء

20.5 جنيه للبيع

 

سعر اليورو فى بنك الإسكندرية

19.3 جنيه للشراء

19.47 جنيه للبيع

 

 


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