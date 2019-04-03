سعر الريال السعودى اليوم الأربعاء 3-4-2019.. والعملة السعودية تواصل الاستقرار

كتبت- أمنية جلال

استقر سعر الريال السعودى خلال تعاملات اليوم الأربعاء 3-4-2019، مسجلا ثباتا عند سعر إغلاق الأمس، والذى بلغ 4.6 جنيه للشراء، و4.63 جنيه للبيع، وفقا لتعاملات البنك الأهلى المصرى الآن.

فيما بلغ سعر الريال السعودى فى بنك مصر 4.59 جنيه للشراء، و4.62 جنيه للبيع، منخفضاً سعره إلى 4.53 جنيه للشراء، و4.67 جنيه للبيع فى تعاملات بنك البركة، وفى عدد آخر من البنوك، جاء سعر الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى اليوم الأربعاء، كالتالى:

سعر الريال السعودى فى البنك المركزى المصرى

4.6 جنيه للشراء

4.64 جنيه للبيع

سعر الريال السعودى فى البنك الأهلى المصرى

4.6 جنيه للشراء

4.63 جنيه للبيع

سعر الريال السعودى فى بنك مصر

4.6 جنيه للشراء

4.63 جنيه للبيع

سعر الريال السعودى فى بنك البركة

4.53 جنيه للشراء

4.67 جنيه للبيع

سعر الريال السعودى فى بنك الإسكندرية

4.57 جنيه للشراء

4.63 جنيه للبيع

سعر الريال السعودى فى البنك التجارى الدولى cib

4.59 جنيه للشراء

4.63 جنيه للبيع