video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الأربعاء، 03 أبريل 2019 12:14 م
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

سعر الدولار اليوم الأربعاء 3-4-2019 واستقرار العملة الأمريكية

الأربعاء، 03 أبريل 2019 11:19 ص
سعر الدولار اليوم الأربعاء 3-4-2019 واستقرار العملة الأمريكية الدولار _ أرشيفية
كتبت- أمنية جلال
إضافة تعليق

استقر سعر الدولار خلال تعاملات، اليوم الأربعاء، الموافق 3-4-2019، على مستوى كافة البنوك العاملة فى مصر، وذلك بعد حالة من التراجع شهدتها العملة الأمريكية خلال الأسابيع القليلة الماضية، مسجلا 17.26 جنيه للشراء، و17.36جنيه للبيع فى تعاملات البنك الأهلى المصرى الآن.

 

 

ورغم استقرار سعر الدولار عند ختام تعاملات أمس الثلاثاء، إلا أنه سجل فروقا فى سعره بين عدد من البنوك وبعضها، ثابتا عند سعر 17.26 جنيه للشراء، و7.36 جنيه للبيع فى معظم البنوك العاملة فى السوق المصرفى المصرى.

 

سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى

17.26 جنيه للشراء

17.39 جنيه للبيع

 

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

17.26 جنيه للشراء

17.36 جنيه للبيع

 

سعر الدولار فى بنك مصر

17.26جنيه للشراء

17.36جنيه للبيع

 

سعر الدولار فى بنك القاهرة

17.26جنيه للشراء

17.36جنيه للبيع

 

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib

17.28 جنيه للشراء

17.38 جنيه للبيع

 

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

17.26جنيه للشراء

17.36جنيه للبيع

 

سعر الدولار فى بنك البركة

17.28 جنيه للشراء

17.38 جنيه للبيع

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

سعر الدولار اليوم الثلاثاء 2-4-2019

اسعار الدولار

سعر الدولار

اسعارج الدولار اليوم

سعر الدولار اليوم فى مصر

الدولار

الدولار اليوم

اخبار الاقتصاد




لا تفوتك
2000 شكوى من المواطنين أمام البرلمان.. والتنسيق مع الحكومة لفحصها

2000 شكوى من المواطنين أمام البرلمان.. والتنسيق مع الحكومة لفحصها

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء بمحافظات مصر والعواصم العربية

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء بمحافظات مصر والعواصم العربية

كاميرا سوبر كورة .. رقصة مهرجانات بين رمضان وسعد بعد الفوز على الاتحاد

كاميرا سوبر كورة .. رقصة مهرجانات بين رمضان وسعد بعد الفوز على الاتحاد

مايا مرسى: 11 مليون سيدة مصرية فوق سن الـ40 نستهدفهم فى مسح سرطان الثدى

مايا مرسى: 11 مليون سيدة مصرية فوق سن الـ40 نستهدفهم فى مسح سرطان الثدى

رئيس هيئة الاستثمار: مصر من أكبر 30 دولة فى معدلات النمو الاقتصادى عالميًا

رئيس هيئة الاستثمار: مصر من أكبر 30 دولة فى معدلات النمو الاقتصادى عالميًا

التضامن:3500 موظف تقدموا للعلاج من المخدرات سرا ولن يقعوا تحت طائلة الفصل

التضامن:3500 موظف تقدموا للعلاج من المخدرات سرا ولن يقعوا تحت طائلة الفصل

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة