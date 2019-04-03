سعر الدولار اليوم الأربعاء 3-4-2019 واستقرار العملة الأمريكية

كتبت- أمنية جلال

استقر سعر الدولار خلال تعاملات، اليوم الأربعاء، الموافق 3-4-2019، على مستوى كافة البنوك العاملة فى مصر، وذلك بعد حالة من التراجع شهدتها العملة الأمريكية خلال الأسابيع القليلة الماضية، مسجلا 17.26 جنيه للشراء، و17.36جنيه للبيع فى تعاملات البنك الأهلى المصرى الآن.

ورغم استقرار سعر الدولار عند ختام تعاملات أمس الثلاثاء، إلا أنه سجل فروقا فى سعره بين عدد من البنوك وبعضها، ثابتا عند سعر 17.26 جنيه للشراء، و7.36 جنيه للبيع فى معظم البنوك العاملة فى السوق المصرفى المصرى.

سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى

17.26 جنيه للشراء

17.39 جنيه للبيع

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

17.26 جنيه للشراء

17.36 جنيه للبيع

سعر الدولار فى بنك مصر

17.26جنيه للشراء

17.36جنيه للبيع

سعر الدولار فى بنك القاهرة

17.26جنيه للشراء

17.36جنيه للبيع

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib

17.28 جنيه للشراء

17.38 جنيه للبيع

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

17.26جنيه للشراء

17.36جنيه للبيع

سعر الدولار فى بنك البركة

17.28 جنيه للشراء

17.38 جنيه للبيع