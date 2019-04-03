سامح شكرى يبحث القضايا الإقليمية وأمن البحر الأحمر مع وزير خارجية إريتريا

كتب : أحمد جمعة

استقبل سامح شكري وزير الخارجية اليوم الأربعاء عثمان صالح وزير الخارجية الإريتري، و"يماني جبر آب" المستشار السياسي للرئيس الإريتري، حيث تناول اللقاء متابعة تنفيذ مشروعات التعاون المشترك بين البلدين، فضلا عن عددا من القضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك.

وصرح المستشار أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن الوزير شكري استهل اللقاء بالتأكيد على اهتمام مصر بتطوير العلاقات الثنائية مع دولة إريتريا الشقيقة في كافة المجالات بما يرقى لتطلعات شعبي البلدين، وكذا التطلع لزيارة الرئيس الإريتري أسياس أفورقي في أقرب فرصة ممكنة من أجل إعطاء دفعة قوية للعلاقات الثنائية بين الجانبين.

وأضاف حافظ، أن الجانبين بحثا مشروعات التعاون المشترك في عددا من المجالات ذات الأولوية للجانب الإريتري، وتذليل كافة التحديات التي تواجهها مثل إنشاء مصنع للأعلاف السمكية، وإقامة محطتي توليد كهرباء، والتعاون في مجال صيد الأسماك، وتنفيذ عددا من مشروعات البنية التحتية خاصة الطرق، بالإضافة إلى دراسة التوقيع على مذكرة تفاهم خاصة بتبادل الإعفاء من التأشيرات للجوازات الرسمية بين البلدين، وقد أكد الوزير شكري حرص مصر على تذليل كافة العقبات التي تواجه تلك المشروعات.

وأشار المتحدث باسم الخارجية، إلى أن اللقاء تناول أيضاً عددا من القضايا الإقليمية مثل أمن البحر الأحمر، والأوضاع الإقليمية، وسبل تحقيق الأمن والاستقرار والتعاون في منطقة القرن الأفريقي.

من جانبه، أكد وزير خارجية إريتريا على عمق العلاقات التاريخية بين البلدين، وتطلع بلاده لتطويرها في كافة المجالات، بالإضافة إلى التأكيد على تطلع إريتريا لتحقيق الأمن والسلام والاستقرار في منطقة القرن الأفريقي.