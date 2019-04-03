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سامح شكرى: السيسي بحث مع "جوتيريش" القضية الفلسطينية ومكافحة الإرهاب

الأربعاء، 03 أبريل 2019 11:50 ص
سامح شكرى: السيسي بحث مع "جوتيريش" القضية الفلسطينية ومكافحة الإرهاب وزير الخارجية سامح شكرى
كتب محمد الجالى
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قال سامح شكرى وزير الخارجية، إن الرئيس عبدالفتاح السيسى عقد اجتماعاً اليوم مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيرش.

 

وأضاف شكرى، أنه تم خلال اللقاء تناول التعاون القائم بين مصر والأمم المتحدة ودورها فى حفظ الأمن والسلام وتحقيق الاستقرار والحفاظ على مبادئ الشرعية الدولية. 

 

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفى الذى عقد فى مقر رئاسة الجمهورية اليوم بين سامح شكرى وأنطونيو جوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة عقب لقائه الرئيس السيسي.

 

وأوضح شكرى أنه تم أيضا استعراض كافة جهود الأمم المتحدة فيما يتعلق بقضايا سوريا وليبيا واليمن وعلى رأسها القضية الفلسطينية وجهود التوصل إلى  حل دائم لها على أساس مقررات الشرعية الدولية وحل الدولتين، كما تم استعراض جهود مكافحة الإرهاب والعمل من خلال الأليات الخاصة بالأمم المتحدة.

 


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سامح شكرى

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القضية الفلسطينية

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