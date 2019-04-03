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زوجة لمحكمة الأسرة: "14 سنة بصرف على زوجى خوفا من تهديده لى بتشويه بناتى"

الأربعاء، 03 أبريل 2019 04:00 ص
زوجة لمحكمة الأسرة: "14 سنة بصرف على زوجى خوفا من تهديده لى بتشويه بناتى" محكمة الاسره - أرشيفية
كتبت أسماء شلبى
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أقامت "نعمة.م.ن" دعوى قضائية أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، طالبت فيها بالطلاق للضرر، وادعت استحالة العشرة بينهما، مؤكدة: "عشت 14 عاما وأنا مستحملة الضرب والإهانة وزوجى عاطل عن العمل وملازم للمنزل ويجبرنى بالإنفاق عليه، ويعنفنى عندما أطلب يوم للراحة مردد -غصب عنك تطلعى تصرفى على لو بتموتى - ويأخد الفلوس بالإكراه وينفقها على النساء ويترك بناته من دون طعام".

وتابعت الزوجة: "مشكلتى مع زوجى تعوده على إجبارى على سلب راتبى واستغلاله ضعفى ليسلط غضبه على جسدى، وعندما أنفق على بناتى الثلاثة أو أشترى غرض لنفسى يفتعل شجار ويعاقبنى لاعتاد على الإهانة بسبب رفض أهلى تطليقى وفرضهم دفعى على التحمل".

وتتابع: "كان يخيرنى بين المكوث فى المنزل أو منحه كل راتبى ومعاملتى لى وكأننى أتسول رغم أنه مالى الخاص، ويطردنى فى عز الليل برفقة البنات، ويأتى فى اليوم التالى ويهددنى لو لم أعود لمنزله بإجبارى بالعودة فى بيت الطاعة وتشويه بناتى".

وتتابع: "طول عمرى مظلومة ويظهرنى بمظهر المخطئة بسبب رفضى مكوثه بالمنزل بدعوى المرض وعدم قدرته على العمل".

وتكمل: "هربت وطلبت الطلاق واصطحبت بناتى الثلاثة ولكنه لم يتركنى فى حالة ويحاول تهديدى بدعاوى قضائية واتهامات باطلة وزجى بالحبس وعندما أتكلم يبهدلنى فى الأقسام".


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