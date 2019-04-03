"رجال الأعمال" ترحب بالتعاون مع دول البلطيق فى جذب الاستثمارات المباشرة

هانى الحوتى

أكد سفير ليتوانيا بالقاهرة أرفيداس داونور افيتشوس، عن تطلع بلاده لتعزيز التعاون التجاري والاستثمار المشترك مع مصر، خاصة فى ظل ما تتمتع به مصر وليتوانيا من علاقات تاريخية.

وجاء ذلك خلال انعقاد اليوم الدولي لدول البلطيق بجمعية رجال الأعمال المصريين.

وأضاف أفيتشوس، أن كل من مصر وليتوانيا يتمتعان بعلاقات سياسية ودبلوماسية مع مختلف دول العالم وهو ما يشجع من فرص الاستثمار والتجارة فى البلدين، معرباً عن أمله فى تحقيق دفعة قوية فى التبادل التجاري للوصول إلى أرقام التجارة والاستثمار إلى مستوي العلاقات التاريخية للدولتين.

وقال ساندر سون سفير استونيا بالقاهرة، إن هناك مجالات واعدة للتعاون المشترك مع مصر خاصة فى مجالات تكنولوجيا المعلومات والتجارة والتصنيع الغذائي وصناعة الأخشاب، مضيفا أنه يمكن تأسيس الشركات فى بلاده من خلال الانترنت فى ربع ساعة بجانب استخدام التكنولوجيا فى التصويت الالكتروني فى الانتخابات.

وكشف سون، أن استونيا تنشأ خط سكك حديد مع دولة لاتفيا وتصل سرعته لـ240 ك/ س وسيتم الانتهاء منه فى 2024، بجانب خطوط السكك الحديد المنشأة قديماً وهو ما يشجع على نمو حجم الصادرات وسهولة نقل البضائع والافراد والوصول إلى الأسواق التجارية.

وقال سفير استونيا، إن حجم مبيعات بلاده من قطاع الصناعات الغذائية يصل إلى 191 مليار يورو ويمثل القطاع نحو 16% من حجم الصادرات بعدد شركات يبلغ 683 شركة يعمل بها اكثر من 14.826عامل ويستحوذ قطاع الالبان علي 21% من صادرات قطاع الصناعات الغذائية و 17% للحوم و13% مشروبات، مضيفاً أن استونيا تعد اكبر دولة مصدرة للأخشاب فى أوروبا وتقدر صادراتها بنحو 2.12 مليار يورو.

إيفيتا شولتسا سفيرة لاتفيا بالقاهرة، أكدت علي رغبة بلادها فى التعاون مع مصر فى مجال صناعة وتعبئة الأسماك إذ يبلغ صادراتها 50% من هيكل الصادرات، مشيرة إلى أنه يوجد فى لاتفيا 14 ألف بحيرة ونهر بجانب أن مصر سوق واعدة وتمتلك ثروة سمكية كبيرة وهو ما يعزز من التعاون المشترك فى تصنيع وتصدير الأسماك المعلبة.

وأضافت شولتسا، إن لاتفيا تستحوذ على أكثر من 85% من حجم التجارة فى الاتحاد الأوروبي وثالث أكبر دولة متقدمة فى مجالات الابتكار والتكنولوجيا بجانب تصنيع أدوية السرطان.

ومن جانبه قال المهندس حسن الشافعي عضو مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال، إن هناك اهتمام كبير من أعضاء الجمعية والقطاع الخاص المصري فى التعاون مع دول البلطيق فى مختلف المجالات خاصة فى نقل الخبرات والتصنيع المشترك فى مجال تصنيع الأسماك بجانب قطاعات التكنولوجيا والاتصالات والطاقة الجديدة والمتجددة.

وأضاف الشافعي، أن عدد من الشركات المصرية عقدت لقاءات ثنائية مع مستثمرين وسفراء دول البلطيق من لاتفيا واستونيا وليتوانيا على هامش اليوم الدولي لدول البلطيق الذى نظمته الجمعية اليوم بحضور سفراء الدول فى مصر.

وأشار عضو مجلس إدارة الجمعية، أن تشجيع التصنيع المشترك ونقل الخبرات فى المجالات المختلفة مع دول البلطيق يأتي فى مقدمة أولويات التعاون بجانب جذب الاستثمارات الأجنبية من خلال إقامة مشروعات بالشراكة مع القطاع الخاص المصري، لافتا إلى أن مصر من اكبر الدول المصدرة للموالح والبرتقال وهو ما يمكن استغلاله فى زيادة حجم الصادرات المصرية من خلال تشجيع الصادرات لدول البلطيق.

وقال المهندس أحمد منير عز الدين، عضو جمعية رجال الأعمال ورئيس لجنة الصين بالجمعية، أن الجمعية تتطلع للتعاون مع سفراء دول البلطيق فى تشجيع الاستثمار المباشر وجذب الاستثمارات الأجنبية لمصر ودول البلطيق فى مختلف المجالات.

وأضاف عز الدين، أن هناك فرصا واعدة للتعاون مع دولة ليتوانيا فى مجال صناعة واستيراد المنسوجات نظراً لما تتمتع به من أسعار تنافسية وجودة عالية.