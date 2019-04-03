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رئيس سلوفاكيا المنتهية ولايته يعتزم تأسيس حزب جديد

الأربعاء، 03 أبريل 2019 10:59 ص
رئيس سلوفاكيا المنتهية ولايته يعتزم تأسيس حزب جديد أندريه كيسكا رئيس سلوفاكيا المنتهية ولايته
براتيسلافا أ ش أ
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قال رئيس سلوفاكيا المنتهية ولايته "أندريه كيسكا" اليوم الأربعاء، إنه يعتزم تأسيس حزب سياسى جديد عند انتهاء ولايته فى شهر يونيو المقبل.

وذكرت شبكة (إيه.بي.سي.نيوز) الأمريكية أن كيسكا لم يتطرق إلى المزيد من التفاصيل حول هذا الأمر، مشيرة إلى أنه لم يقم بترشيح نفسه فى الانتخابات الرئاسية التى جرت مؤخرا فى البلاد لفترة ولاية ثانية.

وكانت المحامية الليبرالية "زوزانا كابوتوفا" قد فازت - يوم السبت الماضى - فى جولة الإعادة للانتخابات الرئاسية، لتصبح بذلك أول سيدة تتولى رئاسة سلوفاكيا.

 


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