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رئيس حكومة إسبانيا يفتتح القمة العالمية للمجلس الدولى للسياحة بمشاركة مصرية

الأربعاء، 03 أبريل 2019 03:39 م
رئيس حكومة إسبانيا يفتتح القمة العالمية للمجلس الدولى للسياحة بمشاركة مصرية بدرو سانشيث
كتبت: إنجى مجدى
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افتتح رئيس الحكومة الإسبانية، بدرو سانشيث، فعاليات قمة السياحة العالمية فى أشبيلية، التى ينظمها المجلس الدولى للسياحة والسفر (WTTC) بالتعاون مع حكومة إقليم الأندلس المحلية.

 

وفى كلمته أبرز، اليوم الأربعاء، أكد بدرو سانشيث أهمية الترويج لسياحة مستدامة من منظور بيئى، ثقافى واجتماعى، وأشار إلى أن قطاع السياحة، يجب أن يكون لاعبا فاعلا لتعزيز التماسك الاجتماعى والوطنى بين المجتمعات والدول، تسير فيه جنبا إلى جنب كلا من السياحة والتنمية المستدامة والكفاءة والترابط الاجتماعي.

 

وتركز نسخة عام 2019 من القمة على مناقشة أبرز هموم قطاع السياحة، وخصوصا ما يتعلق بتغيير النمط الشائع لهذه النوعية من الأعمال، الابتكار، التحول الرقمى والتنمية المستدامة اقتصاديا وبيئيا.

 

وذكر سانشيث أن قطاع السياحة فى إسبانيا حقق رقما قياسيا عالميا عام 2018 حيث وصل إجمالى عدد السائحين الوافدين 6ر82 مليونا، بزيادة قدرها 9ر0% مقارنة بعام 2017، بعائدات بلغت 90 مليار يورو، بزيادة تقدر بنحو 1ر3% مقارنة بالعام السابق.

 

ويشارك فى قمة المجلس الدولى للسياحة والسفر فى إشبيلية كلا من الرئيس الأمريكى السابق، باراك أوباما، ورئيس المكسيك الأسبق، فيليبى كالديرون، ووزيرة السياحة المصرية، الدكتورة رانيا المشاط، ووزيرة السياحة والصناعة والتجارة الإسبانية، رييس ماروتو، ووزيرة السياحة اليونانية، إيلينا كونتورا، فضلا عن أمين عام المنظمة العالمية للسياحة زوراب بولوليكاشفيلي.

 


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