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رئيس جامعة القناة يخصص 6 عمارات لإقامة الأطباء والتمريض المغتربين بالمستشفى الجامعى

الأربعاء، 03 أبريل 2019 01:52 م
رئيس جامعة القناة يخصص 6 عمارات لإقامة الأطباء والتمريض المغتربين بالمستشفى الجامعى جانب من الجولة
الإسماعيلية – جمال حراجى – السيد فلاح
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قرر الدكتور طارق راشد رحمى  رئيس جامعة قناه السويس، تخصيص 6 عمارات بالمنطقه الخلفية للمستشفى الجامعى لتكون مقرا لإقامة الأطباء وأطقم التمريض وفنيين الأشعة والمعامل المغتربين، جاء ذلك بعد جوله قام بها رئيس الجامعه بمنطقة سكن التمريض والأطباء المغتربين بالمستشفى الجامعى، وفصل تلك المنطقة عن المستشفى وتخصيص بوابة للدخول، وأخرى للخروج بعد البوابة الخلفية للمستشفى الجامعى.

وأعطى رئيس الجامعة تعليماته لمديرالإدارة الهندسية بالجامعة والمستشفى الجامعى بالبدء فى اتخاذ إجراءات بناء سور لهذه المنطقة، ثم العمل على إعادة تأهيلها لتكون منطقة للإقامة، ونقل جميع الإداريين بهذه المبانى إلى المبنى الإداري للمستشفى الجامعى، وتشمل خطة التطويرفى هذه المنطقة توسعات فى الحضانة، المسطحات الخضراء وأماكن إنتظار السيارات.

رافق رئيس الجامعة فى جولته المحاسب سمير النجار أمين عام الجامعة و الدكتور أسامة عنترعميد كلية الطب، والدكتورة الهام مدني مديرعام المستشفيات الجامعية.

 


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