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رئيس جامعة القناة: علاج مرضى المستشفى الجامعى فى التخصصى مجانا

الأربعاء، 03 أبريل 2019 12:00 ص
رئيس جامعة القناة: علاج مرضى المستشفى الجامعى فى التخصصى مجانا الدكتور طارق راشد رحمى رئيس جامعة قناة السويس
الإسماعيلية – جمال حراجى – السيد فلاح
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قرر الدكتور طارق راشد رحمى رئيس جامعة قناة السويس، علاج المرضى الذين تمت إحالتهم للمستشفى التخصصى عقب حدوث حريق محدود بمستشفى الجامعة مجانا، وعدم عودتهم مرة أخرى للمستشفى الجامعى، ويستمر علاجهم بالمستشفى التخصصى وبدون مقابل، مؤكدا على تلقيهم العناية الطبية اللازمة ومتابعة كافة الحالات، والاهتمام الشديد من كافه الأطقم سواء المصاحبة لهم من المستشفى الجامعى، أو من فريق العمل من المستشفى التخصصى.

أكد رئيس جامعة قناة السويس أن العمل مستمر وبشكل طبيعى داخل المستشفى الجامعى وأنه تم التعامل باحترافية مع الأمر بعد أن قام فريق العمل بمجهودات على أعلى مستوى، حيث تم نقل 34 حالة من المرضى إلى المستشفى التخصصى المجاور للمستشفى الجامعى، وأنه تم التأكد من سلامة الإجراءات داخل المستشفى، والاطمئنان على كافة المرضى. 

كانت إدارة المستشفى الجامعى قد أصدرت تعليماتها بنقل المرضى القريبين من مصدر تصاعد الدخان بالمستشفى الجامعى إلى المستشفى التخصصى، وذلك تنفيذا لإجراءات السلامة المهنية الطبية فى مثل هذه الحالات خلال 10 دقائق.


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