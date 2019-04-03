video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الأربعاء، 03 أبريل 2019 09:58 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

"داعش" يعلن مسئوليته عن خطف وقتل كندى فى بوركينا فاسو

الأربعاء، 03 أبريل 2019 09:12 ص
"داعش" يعلن مسئوليته عن خطف وقتل كندى فى بوركينا فاسو عناصر داعش ـ صورة أرشيفية
واجادوجو (أ ش أ)
إضافة تعليق

أعلن تنظيم داعش الإرهابى مسئوليته عن خطف وقتل مواطن كندى فى بوركينا فاسو خلال يناير الماضي، دون تقديم دليل على ذلك.

وذكرت شبكة (يورونيوز) الأوروبية اليوم الأربعاء، أنه تم العثور على جثمان كيرك وودمان فى 16 يناير الماضى بعد يومين من اختطافه من قبل مجموعة من المسلحين فى موقع تعدين تديره شركة (بروجرس مينيرالز) فى شمال شرق بوركينا فاسو.

وصرح مسئولون فى بوركينا فاسو بأن المواطن الكندى قتل رميا بالرصاص، وألقيت جثته فى منطقة تتعرض لتهديد متزايد من قبل مسلحى داعش.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

الاندبندنت: داعش يعدم شابا بريطانيا بعد تسريبه معلومات لأجهزة استخباراتية

داعش

عناصر داعش

بوركينا فاسو

داعش تقتل كندى




لا تفوتك
2000 شكوى من المواطنين أمام البرلمان.. والتنسيق مع الحكومة لفحصها

2000 شكوى من المواطنين أمام البرلمان.. والتنسيق مع الحكومة لفحصها

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء بمحافظات مصر والعواصم العربية

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء بمحافظات مصر والعواصم العربية

كاميرا سوبر كورة .. رقصة مهرجانات بين رمضان وسعد بعد الفوز على الاتحاد

كاميرا سوبر كورة .. رقصة مهرجانات بين رمضان وسعد بعد الفوز على الاتحاد

مايا مرسى: 11 مليون سيدة مصرية فوق سن الـ40 نستهدفهم فى مسح سرطان الثدى

مايا مرسى: 11 مليون سيدة مصرية فوق سن الـ40 نستهدفهم فى مسح سرطان الثدى

رئيس هيئة الاستثمار: مصر من أكبر 30 دولة فى معدلات النمو الاقتصادى عالميًا

رئيس هيئة الاستثمار: مصر من أكبر 30 دولة فى معدلات النمو الاقتصادى عالميًا

التضامن:3500 موظف تقدموا للعلاج من المخدرات سرا ولن يقعوا تحت طائلة الفصل

التضامن:3500 موظف تقدموا للعلاج من المخدرات سرا ولن يقعوا تحت طائلة الفصل

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة