"داعش" يعلن مسئوليته عن خطف وقتل كندى فى بوركينا فاسو

واجادوجو (أ ش أ)

أعلن تنظيم داعش الإرهابى مسئوليته عن خطف وقتل مواطن كندى فى بوركينا فاسو خلال يناير الماضي، دون تقديم دليل على ذلك.

وذكرت شبكة (يورونيوز) الأوروبية اليوم الأربعاء، أنه تم العثور على جثمان كيرك وودمان فى 16 يناير الماضى بعد يومين من اختطافه من قبل مجموعة من المسلحين فى موقع تعدين تديره شركة (بروجرس مينيرالز) فى شمال شرق بوركينا فاسو.

وصرح مسئولون فى بوركينا فاسو بأن المواطن الكندى قتل رميا بالرصاص، وألقيت جثته فى منطقة تتعرض لتهديد متزايد من قبل مسلحى داعش.